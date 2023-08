Jong AZ en Jong PSV pakken volle buit in eigen huis; Addai de grote man

Maandag, 28 augustus 2023 om 21:57 • Noel Korteweg • Laatste update: 22:03

Jong PSV en Jong AZ hebben maandagavond beide de drie punten gepakt in de Keuken Kampioen Divisie. De beloftenploegen waren in eigen huis te sterk voor respectievelijk Helmond Sport (2-1) en Telstar (3-1). Bij Jong AZ was Jayden Addai de grote man: de achttienjarige rechtsbuiten van de Alkmaarders maakte een hattrick.

Jong PSV - Helmond Sport 2-1

De beloftenploeg van PSV kwam vijf minuten voor rust op voorsprong dankzij een treffer van Tai Abed. De negentienjarige aanvallende middenvelder kopte een afgemeten voorzet van Jeremy Antonisse binnen en zorgde er met dat doelpunt voor dat zijn ploeg met een voorsprong de rust in ging: 1-0. De tweede goal van de avond kwam op naam van Tim van den Heuvel. Het was Jesper Uneken die zijn teamgenoot van de assist voorzag: 2-0. De bezoekers deden vijf minuten voor tijd iets terug via Joseph Amuzu, maar een gelijkmaker zat er niet meer in.

Jong AZ - Telstar 3-1

Addai zette Jong AZ na ruim twintig minuten spelen op voorsprong. Het talent van de Alkmaarders stormde na een counter richting het vijandelijke doel en zag zijn schot vanaf de rand van het zestienmetergebied in de kruising belanden: 1-0. Telstar-verdediger Jay Kruiver moest kort na rust het veld verlaten nadat hij een tweede gele kaart kreeg van arbiter Wouter Wiersma. AZ wist pas in de tachtigste minuut te profiteren van die man-meer-situatie. Opnieuw was het Addai die scoorde: 2-0. Zakaria Eddahchouri maakte in de extra tijd nog de aansluitingstreffer namens Telstar, maar het was te laat om nog een gelijkmaker te forceren. Addai maakte in de 94ste minuut zijn hattrick compleet vanaf de penaltystip: 3-1.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Roda JC Kerkrade 3 3 0 0 8 9 2 SC Cambuur 3 2 1 0 3 7 3 Jong AZ 3 2 0 1 2 6 4 Jong PSV 3 2 0 1 -1 6 5 Willem II 3 1 2 0 2 5 6 FC Emmen 3 1 2 0 1 5 7 MVV Maastricht 2 1 1 0 2 4 8 FC Eindhoven 2 1 1 0 2 4 9 FC Groningen 3 1 1 1 2 4 10 VVV-Venlo 3 1 1 1 1 4 11 De Graafschap 3 1 1 1 0 4 12 NAC Breda 3 1 1 1 -1 4 13 ADO Den Haag 3 1 1 1 -2 4 14 TOP Oss 3 1 0 2 0 3 15 FC Den Bosch 3 1 0 2 -1 3 16 Helmond Sport 3 1 0 2 -3 3 17 Jong FC Utrecht 3 1 0 2 -3 3 18 FC Dordrecht 3 0 2 1 -2 2 19 Telstar 3 0 0 3 -4 0 20 Jong Ajax 3 0 0 3 -6 0