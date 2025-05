Johnny Jansen staat voor vertrek naar club op 12.000 kilometer afstand

PEC Zwolle-trainer Johnny Jansen lijkt een nieuw exotisch avontuur aan zijn loopbaan te kunnen toevoegen. De 50-jarige oefenmeester was eerder werkzaam bij Safa Beirut in Libanon en is nu in gesprek met Bali United, zo meldt transferjournalist Mounir Boualin.

Jansen is bezig aan zijn laatste maanden als trainer van PEC. De clubleiding besloot het aflopende contract van de 50-jarige hoofdtrainer niet te verlengen. Jansen staat sinds medio 2023 aan het roer bij de middenmoter in de Eredivisie.

Jansen sloot zijn debuutjaar bij PEC af met een twaalfde plaats in de Eredivisie. Momenteel bezet de formatie van Jansen plaats vijftien. Het gat met nummer zestien Willem II bedraagt zeven punten.

De ervaren trainer is op zoek naar een nieuwe uitdaging en gaat die mogelijk in Indonesië vinden. Volgens Boualin is Jansen in onderhandeling met Bali United. De Indonesische club komt uit op het hoogste van Indonesië en staat momenteel in de middenmoot.

De trainer van PEC was eerder eindverantwoordelijke bij het Libanese Safa Beirut en sc Heerenveen. Daarnaast was hij jarenlang werkzaam in de jeugdopleiding van de Friezen en actief als assistent-trainer.