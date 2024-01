John van Zweden: ‘Steijn vond zijn gedrag ontoelaatbaar bij Ajax’

John van Zweden houdt een dubbel gevoel over aan het avontuur van Maurice Steijn bij Ajax. De behangkoning is goed bevriend met de ontslagen coach en werkte met hem samen bij ADO Den Haag, maar heeft 'helemaal niks met die club uit Amsterdam'. Voetbalzone ging bij Van Zweden langs en sprak hem naast Steijn over Steven Berghuis en alles wat misgaat in de top bij Ajax.

"Ik spreek Maurice geregeld, het gaat goed met hem", begint Van Zweden. "Je hoeft zeker geen medelijden met hem te hebben. Ik ben supertrots op wat hij gepresteerd heeft. Ik denk dat hij een flinke zak geld mee heeft gekregen en hij blijft vrij van schuld, omdat iedereen die Duitser (Sven Mislintat, red.) aanwijst als schuldige."

Van Zweden bekent dat hij niet blij was toen Steijn bij Ajax tekende. "Hij heeft zich honderd keer geëxcuseerd, maar dat had niet gehoeven. Als je naar Ajax gaat ben je in één keer klaar. Ik heb tegen hem gezegd: ‘Je moet zeven keer verliezen, ontslagen worden en de mazzel zeggen.’"

Vervolgens wordt Van Zweden toch serieuzer. "Ik gunde hem natuurlijk de wereld, dus het was heel dubbel voor mij. Ik volg hem altijd en overal en hoop dat hij ooit terugkomt bij ADO Den Haag of een andere mooie club in Europa of Nederland krijgt."

Berghuis

Steijn gaf in een recent interview in De Telegraaf aan dat de rest van de technische staf van Ajax niet verder wilde met Berghuis. "Of er nog een toekomst voor hem is bij Ajax? Ik heb geen flauw idee", aldus Van Zweden. "Als hij naar ADO was gekomen en hij had met zijn middelvinger naar de fans van ADO gestaan, zoals hij als speler van Feyenoord bij Ajax deed, zou ik zo’n gozer niet in mijn club willen hebben."

"Ik ken die gast niet, maar kan hooguit zeggen dat ik het een rare kwal vind op het veld. Het is een nare vrucht. Ik vind zijn gedrag ontoelaatbaar, Maurice ook. Wij houden daar helemaal niet van. Ik snap dat je als trainer niet verder wil met zo’n gozer. Ik denk dat ze bij Feyenoord blij zijn dat hij is opgerot."

Volgens Van Zweden had Berghuis er goed aan gedaan om naar het buitenland te vertrekken. "Daar was meer respect geweest voor hem. Als jij bij FC Twente mensen gaat lopen slaan... Pas geleden schopte hij een Spanjaard (Argentijn, red.) doormidden en zei hij dat er niks aan de hand was. Wil jij je associëren met zo’n verveel? Ik zou zo’n gozer niet in mijn ploeg willen hebben."

Tot slot laat Van Zweden zich uit over de bestuurlijke onrust in Amsterdam. "Ik denk dat je begint dat de Raad van Commissarissen al kloten is. Als jij mensen in de RvC hebt zitten die alles bepalen en iemand blind alles laten doen... Ik heb die bedragen gehoord, dan denk ik bij mezelf: ben je wel helemaal goed bij je hoofd?"

Overmars

"Je kan een heleboel zeggen over Overmars, maar we doen allemaal domme dingen in ons leven. Achteraf was het beter geweest om die jongen te houden. Wat heeft hij daar wel niet gepresteerd? Hij heeft Ajax op de kaart gezet. Vanaf het moment dat hij weg is gegaan is het helemaal ingestort. Tuurlijk is het niet goed wat hij heeft gedaan, maar we doen allemaal domme dingen."

Ajax had het gedrag van Overmars door de vingers moeten zien, stelt Van Zweden. "Maar dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben er nu iemand neergezet (Mislintat, red.) die er geen pepernoot van snapte en het tegenovergestelde deed van wat Maurice vroeg. Je kan Maurice niet de schuld geven van iets wat een ander flikt."

Als voorbeeld haalt Van Zweden Nick Olij aan. "Dat vind ik de beste keeper van Nederland. Ajax kon hem voor een miljoen ophalen, maar toen kwam die clown met een Duitser aan die een vermogen kostte en niet werd opgesteld door Maurice. Maar laat ze lekker doorgaan daar, het kan me niet slecht genoeg gaan. Ik heb niks met die club. Ze leven allemaal boven hun stand!"

