John van Zweden over eerste ontmoeting met Van Gaal: ‘Een idiote actie’

John van Zweden nam op zijn twintigste de winkel van zijn vader over en kreeg in de jaren daarna de bijnaam de Behangkoning, maar wierf vooral bekend als mede-eigenaar van voetbalclub Swansea City. Voetbalzone zocht de markante ondernemer en voetbalbestuurder op in Den Haag.

Het verhaal van Van Zweden is bekend. De oer-Hagenees behoorde vroeger tot de harde kern van 'zijn cluppie' ADO en kreeg in die hoedanigheid onder meer een stadionverbod van twee jaar. Als eigenaar van voetbalclub Swansea City had hij meer succes.

Van Zweden kocht de club samen met een groep kameraden, betaalde zo'n 50.000 euro en zag Swansea opklimmen naar het hoogste niveau in Engeland. In 2016 besloot de Hagenees zijn aandelen te verkopen en werd hij in één klap multimiljonair.

“Geld is nooit mijn drijfveer geweest", vertelt Van Zweden. "Ik heb altijd een goed leven gehad en keihard gewerkt. Ik sta nog steeds ’s morgens vroeg op om naar het werk te gaan. Waar ik het meest trots op ben is dat mijn collega-directeuren dat ook hebben gedaan. Niemand is gaan rentenieren of gek gaan doen. Iedereen is hetzelfde gebleven."

'Vreselijk decadent gedaan'

Toch heeft Van Zweden van het geld dat hij overhield leuke dingen kunnen doen. "Twee keer per jaar gaan we gekke dingen doen. Vorig jaar zijn we naar het WK in Qatar geweest. Daar hebben we vreselijk decadent gedaan, dat mag je rustig weten. We hebben ons op een leuke en normale manier schandalig misdragen."

"We zaten in Dubai met twintig man in een zeven sterren hotel. Wij zessen hoefden niets te betalen", vervolgt Van Zweden. "Het was ongelooflijk. We waren uitgenodigd door spelers van Wales die bij Swansea hun eerste contract hadden getekend. Als bedankje namen ze ons mee naar het WK."

Dat feestje was wel aan Van Zweden besteed. "We huurden daar een jacht voor twee uur voor 2000 dollar", weet hij nog. "Je moet je voorstellen dat je dan met volwassen kerels op een boot de gekste dingen zit te doen. Te vreten en te zuipen. Dat vind ik mooi. En het zijn nog steeds mijn beste vrienden. Eind maart komen ze naar Den Haag en gaan we naar ADO."

Scheefgroei

Van Zweden kon er op een gegeven moment slecht mee leven dat er zoveel geld omging in de voetballerij. "De salarissen gingen zo hard omhoog bij Swansea. Hier in de winkel heb ik mensen lopen die 2000 euro in de maand verdienen en zich twintig dagen per maand de blubber werken voor mij."

"Bij Swansea verdiende geen enkele speler onder de miljoen en ze kregen ook nog dikke tekenbonussen, terwijl ze niks presteerden. Daar was ik helemaal klaar mee. Ik kon niet meer aardig zijn tegen die gasten, terwijl we normaal één waren. We waren echt een team."

Ontmoeting met Van Gaal

Wat Van Zweden altijd zal bijblijven is zijn eerste ontmoeting met Louis van Gaal. De toenmalig manager van Manchester United werd bij zijn debuut op een lelijke nederlaag getrakteerd door het Swansea van Van Zweden. Het werd 2-1.

"Voor de wedstrijd had ik wat berichtjes op Twitter gezet om Louis te voeren", weet Van Zweden nog. "Met respect, want ik heb nooit met disrespect over Van Gaal gesproken. Anderhalf uur voor de wedstrijd kwam ik de bestuurskamer in bij Manchester om wat te eten, dat is gebruikelijk in Engeland."

Toen het diner bijna begon, kwam Van Gaal binnengelopen. Van Zweden: "Hij ging naar het tafeltje van Sir Bobby Charlton, naar het bestuur van Manchester en liep zonder iets te zeggen langs onze tafel. Ik vind dat idioot, zeg ik heel eerlijk. Hij weet dat er een Nederlander zit, dan kun je ons op z'n minst succes wensen. Hij had iets kunnen zeggen."

'Louis, pik!'

Van Zweden nam daarop het heft in eigen handen. "Ik stond op en zei in het Nederlands: 'Louis, pik. Vind je het erg als ik straks de puntjes mee terugneem naar Den Haag?' Hij draaide zich om, liep naar mij toe en zei: 'Na afloop van de wedstrijd kom ik nog wel even in de bestuurskamer. Kijken of je dan nog zo'n grote mond hebt. Drinken we dan een wijntje."

Helaas voor Van Gaal won het Swansea van Van Zweden met 2-1. "Dat debuut was dus mooi verziekt", lacht Van Zweden. "Ik zat met mijn zoon in de bestuurskamer, heb nog een uur gewacht na de wedstrijd, maar ik heb Van Gaal natuurlijk niet gezien. Ongelooflijk ook dat uitgerekend het debuut van Van Gaal tegen Swansea was."

