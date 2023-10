John van 't Schip sprak al met twee Ajax-spelers: 'Hij geeft zelf ook toe...'

Dinsdag, 31 oktober 2023 om 07:25 • Wessel Antes

John van ‘t Schip heeft op zijn eerste werkdag als eindverantwoordelijke bij Ajax gesproken met Steven Bergwijn en Steven Berghuis, zo onthulde de 59-jarige oefenmeester maandagavond in het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport. Van ‘t Schip ziet het duo als belangrijke krachten in zijn elftal, dat zo snel mogelijk de rode lantaarn wil overdragen.

Op de vraag of de selectie van Ajax goed genoeg is, komt Van ‘t Schip met een weloverwogen antwoord. “Ik geloof dat het niet zo slecht is zoals het nu is. Ik denk dat wij hele grote stappen kunnen maken en dan kan het ook heel snel gaan. Als het vertrouwen en geloof terug is kun je in een keer weer hele grote stappen voorwaarts maken. Maar dat we moeten kijken naar de selectie hoe het beter kan, en hoe de balans beter kan, dat is duidelijk.”

Van ‘t Schip ontkent niet dat er fouten zijn gemaakt. “Met aankopen van bepaalde jongens misschien, of de leeftijd die niet goed is met te weinig hiërarchie en ervaring. Maar daar hebben we nu niets aan. Nu is het belangrijk om daarin het maximale eruit te halen. De eerste vier staan al vrij ver verwijderd van waar wij nu staan, maar die plek naar de vijfde plaats moet je naar toe gaan werken. In eerste instantie moet je zorgen dat je bij plek acht of negen komt.”

De geboren Canadees denkt dat dat goed mogelijk is. “Met alle respect voor andere tegenstanders, maar je bent nog steeds Ajax, een grote club”, aldus Van ‘t Schip. “Het is voorbarig om te roepen dat we kampioen worden, want je moet wel realistisch blijven, maar je moet wel ambitie hebben. Die ambitie gaan we dus aanpassen, maar dan wel met een doelstelling om zo hoog mogelijk te eindigen en Europees voetbal te halen.”

Vervolgens gaat Van ‘t Schip in op de gesprekken die hij op zijn eerste dag heeft gevoerd met Bergwijn en Berghuis. “Ik heb eerst geluisterd, want ik denk dat het belangrijk is dat je luistert naar wat die jongens voelen en te vertellen hebben. Niet alleen bij de jonge jongens, maar juist ook bij de jongens die wat meer ervaring hebben en een grotere naam, in dit geval Bergwijn en Berghuis.”

“Het is belangrijk dat je met hen praat en ze gaat helpen”, gaat Van ‘t Schip verder. “Want dat zijn wel de jongens waar je mee gaat beginnen en die een belangrijke rol in het elftal hebben. Die rol moet nog groter worden dan ze nu hebben, want je staat niet voor niets op die positie waar je nu staat.”

Van ‘t Schip sprak ook met Bergwijn over het aanvoerderschap bij Ajax. “Ik heb met hem gesproken over hoe hij erin staat, want ik heb gelezen dat ik hem niet als aanvoerder wil, maar daar heb ik het met niemand over gehad. Uit dat gesprek kwam goed en mooi uit dat hij die verantwoordelijkheid op zich neemt.”

Bergwijn kent zijn eigen kwaliteiten goed volgens Van ‘t Schip. “Hij geeft zelf ook toe dat hij niet iemand is die graag praat, maar geeft wel aan dat hij binnen de groep bezig is, ook op de training en wil helpen. Ik ben er nu voor om hem daar ook nog eens een keer bij te helpen. Daar gaat het om, dat je dat vuurtje aanwakkert dat iedereen elkaar wil helpen. Uiteraard moet je elkaar de waarheid zeggen, maar in deze fase hebben die jongens allemaal een beetje liefde nodig. Aan de andere kant moet de zweep er ook overheen op sommige momenten, dus die balans moeten we gaan vinden. Bergwijn en Berghuis zijn daar gewoon ongelooflijk belangrijk in.”