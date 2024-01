John van 't Schip maakt zich zorgen over één specifieke positie bij Ajax

John van 't Schip heeft vanaf het trainingskamp in Spanje tekst en uitleg gegeven bij de huidige situatie van Ajax. De Amsterdammers leken de weg omhoog te hebben ingezet, maar gingen bij het ingaan van de winterstop pijnlijk onderuit bij de amateurs van Hercules en speelden gelijk tegen PEC Zwolle. Van 't Schip was daar zelf niet bij.

Van 't Schip geeft bij het clubkanaal van Ajax allereerst aan waar de nadruk ligt tijdens het trainingskamp in Cadiz. "Ik wil dat we fysiek goed kunnen trainen. Daar zijn we sinds mijn aanstelling nog niet echt aan toegekomen, omdat we constant wedstrijden hebben gehad."

Door de bruiloft van zijn zoon in Australië moest Van 't Schip de laatste twee wedstrijden van het kalenderjaar 2023 aan zich voorbij laten gaan. Zonder zijn aanwezigheid speelde Ajax gelijk tegen PEC Zwolle (2-2) en volgde het bekerdebacle tegen de amateurs van Hercules.

Van 't Schip volgde het duel met Hercules via een livescore. "De verklaring is heel simpel. Je moet daar gewoon winnen, dus dat hebben we niet goed gedaan. Als te veel jongens niet bij de les zijn, kan dat gebeuren. Dat is natuurlijk absoluut niet goed."

Richting zijn spelers heeft Van 't Schip aangegeven dat het een slecht signaal is voor wat zijn ploeg in de weken ervoor liet zien. "Je neemt het mee de winterstop in, dat is vervelend, maar we moeten hier een nieuwe herstart maken waarin we toewerken naar de tweede seizoenshelft."

De wedstrijden tegen PEC Zwolle en Hercules geven volgens Van 't Schip aan dat Ajax het tegen iedereen lastig kan hebben. "Maar als je dan ook nog eens vijf of tien procent minder geeft, kan dat betekenen dat je gelijkspeelt of verliest. Daar moeten we in groeien."

Doelstelling

Vervolgens spreekt de coach van Ajax zijn doelstelling uit voor de tweede seizoenshelft. "We hopen het gat naar plek drie en vier te dichten. Dat moeten we als doel stellen. In de situatie waarin we zitten is dat alleen wel veel gevraagd, omdat het elftal heel erg fluctueert. Het is de uitdaging om daar de eerste stappen in te zetten."

Met Sivert Mannsverk, Branco van den Boomen en Silvano Vos mist Van 't Schip drie middenvelders in Spanje. "Dat baart me zeker zorgen, omdat we op die positie al weinig hebben. Tahirovic is de enige 6 die daar speelt. Op die positie zitten we erg krap."

"Het is afwachten of er iets gaat gebeuren in januari. Vaak zie je dat er richting het einde van de window een versnelling in komt. Als trainer heb je nieuwe spelers er het liefst meteen bij op het trainingskamp. Versterking is altijd welkom."

