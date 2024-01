John van 't Schip maakt eerste opstelling van Ajax in 2024 bekend

De eerste opstelling van Ajax van het nieuwe kalenderjaar is bekend. Trainer John van ‘t Schip verrast niet met zijn formatie. Het basisteam dat met 2-1 van Hannover 96 won mag het ook tegen Go Ahead Eagles laten zien. Het duel begint om 14:30 uur en is te zien op ESPN 2.

Diant Ramaj is de goalie van de Amsterdammers in Deventer en ziet vier verdedigers voor zich staan: Devyne Rensch, Josip Sutalo, Jorrel Hato en Borna Sosa. Benjamin Tahirovic en Kenneth Taylor hebben een controlerende rol op het middenveld, Kristian Hlynsson is de nummer 10. Spits Brian Brobbey wordt geflankeerd door Steven Berghuis (rechts) en Steven Bergwijn (links).

Go Ahead kan hoopvol vooruitkijken op het treffen met Ajax. De Deventenaren speelden vorig seizoen in eigen huis verdienstelijk gelijk en wisten in de jaargang daarvoor zelfs te winnen in de eigen Adelaarshorst. Ook dit seizoen presenteert de ploeg van René Hake zich meer dan prima met een zesde plaats in de Eredivisie voor aanvang van deze speelronde.

De selectie van Kowet reisde niet af naar een zonnig oord, maar zette zijn trainingskamp op in Mierlo. “Ook op de rustdag ná het trainingskamp hebben de spelers geen fysieke reactie ondervonden als gevolg van de trainingsweek in Brabant”, luidde de tevreden reactie van Hake. Go Ahead moest wegens de vorst even uitwijken naar kunstgrasvelden, waardoor de geplande trainingen iets minder lang duurden dan normaal.

Ajax sloot het kalenderjaar 2023 passend af met een bekernederlaag tegen Hercules en is er alles aan gelegen om beduidend beter voor de dag te komen in het nieuwe jaar. Doelman Ramaj weet echter dat het een lastige wedstrijd kan worden in Deventer. "Een sterke tegenstander, ze hebben laten zien dat het moeilijk is om daar punten te pakken. Maar ik denk dat we er klaar voor zijn”, vertelde de Duitser op de clubkanalen van Ajax.

Deze eeuw is Ajax nog ongeslagen in zijn eerste duel na de winterstop. Zeventien keer werd er gewonnen, zeven keer werd het gelijk. Dit seizoen is Ajax ongeslagen gebleven in zijn laatste acht duels, al overheerst er toch nog wel teleurstelling na het 2-2 gelijkspel tegen PEC Zwolle. Aanvoerder Bergwijn staat op scherp en moet bij een gele kaart het eerstvolgende Eredivisie-duel (RKC-thuis) missen.

Opstelling Go Ahead Eagles: De Lange; Deijl, Amofa, Kramer, Kuipers; Rommens, Linthorst, Willumsson; V. Edvardsen, Adekanye, O. Edvardsen.

Opstelling Ajax: Ramaj; Rensch, Sutalo, Hato, Sosa; Tahirovic, Hlynsson, Taylor; Berghuis, Brobbey, Bergwijn.

