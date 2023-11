John van ‘t Schip legt uit waarom hij Kenneth Taylor al na 45 minuten wisselde

Donderdag, 9 november 2023 om 22:15

John van ‘t Schip kijkt met een gematigd tevreden gevoel terug op het Europa League-duel met Brighton & Hove Albion. Donderdagavond ging Ajax weliswaar met 0-2 onderuit in de Johan Cruijff ArenA, maar de trainer van de Amsterdammers ziet aanknopingspunten voor de nabije toekomst. Verder komt Van ‘t Schip met uitleg over de tactische aanpassing in de 46ste speelminuut, toen Kenneth Taylor naar de kant werd gehaald.

Na de 0-2 nederlaag is het voor Ajax vrijwel onmogelijk geworden om te overwinteren in de Europa League. Ajax gaf zelf via een blunder van Silvano Vos het openingsdoelpunt weg aan Brighton (afgemaakt door Ansu Fati). Na rust vergrootte Simon Adingra de voorsprong.

“Tot het einde zijn onze jongens blijven vechten en ze hadden zeker een doelpunt verdiend”, vertelt Van ‘t Schip na afloop van de nederlaag voor de camera van ESPN. “Ook na de tegentreffer hebben we er geprobeerd een wedstrijd van te maken. Er was nog een aantal momenten waarop we konden scoren, maar helaas is dat niet gebeurd.”

“Ik heb gezien dat we het Brighton heel moeilijk hebben gemaakt. Met het drukzetten in de eerste helft zag je dat zij veel ballen uit het veld en naar voren schoten. Het lukte die ploeg niet om op de gebruikelijke wijze op te bouwen.”

Voor aanvang van de tweede helft kwam Chuba Akpom binnen de lijnen voor Taylor, die op een fluitconcert van het eigen publiek in de Johan Cruijff ArenA kon rekenen. Van ‘t Schip gaat overigens niet in op het gejoel vanaf de tribunes richting Taylor en spreekt van een tactische omzetting met de inbreng van Akpom.

“Door Taylor te wisselen kon Hlynsson een linie zakken. Met het inbrengen van Akpom kwamen we meer met twee echte spitsen te spelen. Tegelijkertijd bleef Rensch doorschuiven naar het middenveld en gaf hij samen met Silvano Vos invulling aan de nummer 6-positie.”

“We moesten een beetje risico nemen omdat we achter stonden”, besluit Van ‘t Schip. “Daarna hebben we nog iets meer risico genomen met het inbrengen van Mikautadze (voor Devyne Rensch, red.). Met die aanpassing kregen we natuurlijk iets minder discipline en kon Brighton nog gevaarlijk worden.”