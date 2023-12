John van 't Schip geniet in Australië tussen de rondhuppende kangoeroes

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social deelt Ajax-trainer John van ‘t Schip beelden van een tuinfeest in Australië, waar ook kangoeroes ‘te gast’ zijn.

Van ‘t Schip ontbreekt zondag tijdens de competitiewedstrijd van Ajax tegen PEC Zwolle omdat hij in Australië de bruiloft van zijn zoon wil bijwonen. De interim-trainer had bij zijn aanstelling eind oktober als voorwaarde gesteld dat hij het thuisduel met PEC zou mogen missen.

De 59-jarige oefenmeester lijkt zin te hebben in de bruiloft van zijn zoon en deelt op zijn Instagram-account beelden van een tuinfeest. “Australische pré-bruiloftavond. Verspreid de liefde”, valt als onderschrift bij de video van Van 't Schip te lezen.

In de video is een livemuzikant te zien die ‘Drops of Jupiter’ van de Amerikaanse band Train covert, terwijl er kangoeroes door de tuin huppelen.

Door de afwezigheid van Van ‘t Schip neemt assistent-coach Michael Valkanis tegen PEC Zwolle tijdelijk de honneurs waar. Dat zal ook het geval zijn tijdens de bekerwedstrijd van volgende week donderdag tegen USV Hercules.

