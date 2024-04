John van 't Schip dacht na deceptie geen moment aan opstappen bij Ajax

John van 't Schip heeft ondanks de historische 6-0 nederlaag bij Feyenoord 'geen één moment' gedacht aan opstappen bij Ajax. Dat geeft de trainer op de persconferentie in aanloop naar het competitieduel met FC Twente te kennen.

Als Ragnar Niemeijer van de NOS de microfoon onder de neus krijgt in de perszaal, toont hij zich eerlijk met Van ’t Schip. “Een week geleden in Rotterdam had ik niet verwacht jou hier nog een keer te treffen. Je verliest met 6-0, in hoeverre heb je overwogen om op te stappen of is het verbazingwekkend dat je niet bent weggestuurd?”, vraagt de journalist aan de oefenmeester.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Ik heb daar niet één moment over nagedacht”, antwoordt Van ’t Schip. “En de andere vraag moet je niet bij mij voor zijn. Ik ben ingestapt op een moment dat het heel slecht ging en dat ze laatste stonden. Ik hoop gewoon dat we het met zijn allen in de laatste fase weer om kunnen draaien.”

De trainer erkent dat Ajax in een beroerde fase zit. Met nog vijf wedstrijden voor de boeg moet Ajax alle zeilen bijzetten om de vijfde plek te bemachtigen, die momenteel in handen is van NEC. De vijfde plek geeft - mits Feyenoord de beker verovert - recht op een startbewijs voor de Conference League en ontloopt dus de play-offs voor Europees voetbal in de Eredivisie.

“We moeten uit die slechte fase komen en daar wil ik bij zijn”, benadrukt Van ’t Schip. “Vandaar dat ik zeg dat ik niet opstap. Dat is ook helemaal niet door mijn hoofd gegaan.” De deceptie tegen Feyenoord kwam hard aan bij Ajax, erkent de oefenmeester.

“Je kan verliezen, maar niet op deze wijze. Maar dan heb je het weer over leiders, balans, jeugd. Een type Henderson had je er in zo’n wedstrijd graag bij willen hebben. Steven Berghuis en Brian Brobbey had je er graag bij willen hebben. Dat maakt het er niet makkelijker op.”

Steven Bergwijn

Steven Bergwijn kwam na De Klassieker veelvuldig in opspraak na zijn klap tegen het gezicht van Bart Nieuwkoop aan. “Dat zijn frustraties die naar boven komen”, blikt Van ’t Schip terug op die bewuste actie.

“Frustraties die absoluut niet goed te praten vallen, maar daar is genoeg over geschreven en gezegd. Steven is voor ons een belangrijke speler, komt van lang blessureleed terug in De Kuip. Dus dan denk ik niet dat het heel eerlijk is om hem te beoordelen op dit moment.”

Niemeijer vraagt Van ’t Schip vervolgens of hij het ‘moeilijk vindt om iets kritisch over hem te zeggen’. “Helemaal niet”, weerlegt de trainer die claim. “Iedereen weet van zichzelf en ik weet ook dat hij niet zijn beste wedstrijd heeft gespeeld. Maar het was een teamfalen en niet het falen van een persoon. Dus om hem er uit te pikken, dat hoeft niet."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties