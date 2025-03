John van den Brom haalt hard uit naar 'dramatische' scheidsrechter: 'De slechtste op het veld'

John van den Brom is geen fan van scheidsrechter Alex Bos, zo laat de trainer van Vitesse duidelijk blijken in zijn interview met ESPN. De 58-jarige oefenmeester kreeg na afloop van het thuisduel met ADO Den Haag (0-1 nederlaag) een rode kaart van de dertigjarige arbiter.

Van den Brom legt uit waarom hij een rode kaart heeft gekregen van Bos. “Ik gaf aan dat het fluitconcert na zijn laatste fluitsignaal genoeg zegt. Hij vond dat al genoeg voor een tweede gele kaart... Dramatische scheidsrechter, echt, dramatisch!”

“Wij waren ook slecht vandaag en dat is eigenlijk veel belangrijker. Dit was een waardeloze wedstrijd om naar te kijken. We geven totaal onnodig een goal weg en ADO heeft daar genoeg aan gehad om deze wedstrijd te winnen”, steekt Van den Brom de hand deels in eigen boezem.

Vervolgens krijgt Van den Brom de vraag of Bos een bijdrage heeft geleverd aan het lage niveau van de wedstrijd. “Ik vond hem de slechtste op het veld. Als de wedstrijd al slecht was, maar de scheidsrechter het voor elkaar krijgt om de allerslechtste te zijn, dan zegt dat genoeg.”

“Hij is niet consequent genoeg in het trekken van gele kaarten. De ene mag wel duwen en de ander niet. Dit schijnt dan ook nog eens een Eredivisie-scheidsrechter te zijn... Het is niet voor niets dat er veel commentaar op de leiding in Nederland is. Vandaag weer, dat mogen ze zich aantrekken”, aldus Van den Brom.

Met name de houding van Bos bevalt Van den Brom niet. “De arrogantie die hij uitstraalt, kom op. Doe gewoon normaal en fluit je wedstrijd. Fantastische ambiance, een vol stadion, maar hij krijgt het toch voor elkaar om met een fluitconcert het veld af te gaan. Dan gaat er ergens iets fout en dat vind ik toch jammer.”

Vitesse, dat dit seizoen liefst 27 punten in mindering kreeg, staat nog altijd op de laatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Zonder deze straf hadden de Arnhemmers op 35 punten en plek veertien gestaan.