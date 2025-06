John Stegeman verrast en is dicht bij hoofdtrainersschap in Nederland

In de zoektocht naar een nieuwe trainer is Willem II uitgekomen bij John Stegeman. Het Brabants Dagblad meldt dat de club dicht bij een akkoord is met de oefenmeester. De Tilburgers willen het nieuws vooralsnog niet bevestigen tegenover het regionale medium.

Drie jaar geleden trok Stegeman naar Royal Antwerp, waar hij als een van de assistenten van Mark van Bommel fungeerde. Het absolute hoogtepunt volgde in 2023, toen Toby Alderweireld the Great Old in blessuretijd naar de landtitel schoot.

Waar Van Bommel vertrok, bleef Stegeman actief bij de Belgische topclub. Vorig seizoen was hij de assistent van Jonas De Roeck, die in maart werd ontslagen. Stegeman werd doorgeschoven als interim-trainer.

Enkele dagen geleden meldden Belgische media dat de nieuwe hoofdtrainer, Stef Wils, zou worden bijgestaan door clubicoon Faris Haroun en Stegeman.

Door die plannen lijkt nu een streep te gaan met de aanstaande terugkeer van Stegeman op de Nederlandse velden. De 48-jarige trainer moet Willem II terug naar de Eredivisie zien te brengen.

Stegeman heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in de Eredivisie. Zo was hij vier jaar actief bij Heracles Almelo (2014 - 2018), waarmee hij Europees voetbal haalde.

Tussen 2018 en 2019 was Stegeman werkzaam bij Go Ahead Eagles. Tussen 2019 en februari 2021 stond hij langs de lijn bij PEC Zwolle.