John Stegeman keert als hoofdtrainer per direct terug in Nederland

John Stegeman is de nieuwe trainer van Willem II, zo maken de Tilburgers bekend via de officiële kanalen. De 48-jarige oefenmeester tekent een contract tot medio 2027 bij de Eredivisie-degradant. Stegeman komt over van Royal Antwerp, waar hij sinds medio 2022 als assistent-trainer fungeerde.

Daar was de Nederlander de rechterhand van onder meer Mark van Bommel. Stegeman zat liefst 107 wedstrijden op de bank naast de oud-middenvelder.

“Ik heb enorm genoten en veel geleerd tijdens mijn tijd bij Royal Antwerp”, laat de trainer optekenen op de clubkanalen van Willem II. “De ervaringen die ik daar op het hoogste niveau heb opgedaan, neem ik mee in mijn rol als hoofdtrainer.”

“Het is altijd mijn ambitie geweest om weer als hoofdtrainer aan de slag te gaan. De gesprekken met Freek Heerkens (de technisch directeur van Willem II, red.) hebben me veel vertrouwen gegeven in het verhaal en de ambitie van de club”, vervolgt Stegeman.

“Ik wil daar graag onderdeel van zijn en samen bouwen aan een voetbalvisie en speelstijl die past bij Willem II. Ik kijk ernaar uit om volgende week te starten bij deze prachtige club.”

Heerkens is in zijn nopjes met de komst van Stegeman. “We zijn ontzettend blij dat een ervaren trainer, die zowel de Keuken Kampioen Divisie als de Eredivisie goed kent, ervoor kiest om zich aan Willem II te verbinden. Dat hij daarvoor bewust een topclub achter zich laat, zegt veel over zijn overtuiging én over het perspectief dat hij hier ziet.”

“John heeft in verschillende functies, als assistent- en hoofdtrainer, waardevolle ervaring opgedaan. Hij is een trainer die past bij de speelstijl en mentaliteit die wij als club willen nastreven. Bovendien heeft hij oog voor de ontwikkeling van jonge spelers. Met dat profiel is hij de juiste man om samen met ons te bouwen aan de toekomst van Willem II”, sluit Heerkens af.

Stegeman werkte als hoofdtrainer in Nederland bij Heracles Almelo, Go Ahead Eagles en PEC Zwolle. Met de in Epe geboren oefenmeester hoopt Willem II komend seizoen weer te promoveren naar de Eredivisie.