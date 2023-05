John Heitinga wijst twee spelers van Ajax aan die complimenten verdienen

Maandag, 22 mei 2023 om 12:27 • Guy Habets • Laatste update: 13:13

John Heitinga is zeer onder de indruk van de verrichtingen van Jorrel Hato en Mika Godts. Het jonge tweetal maakt de afgelopen weken steeds meer minuten in het eerste elftal van Ajax en Hato is zelfs niet meer weg te denken uit de Amsterdamse basis. Zijn trainer kwam na afloop van het met 3-1 gewonnen thuisduel met FC Utrecht met lovende woorden, die door Voetbal International werden opgetekend.

Hato werd uitgeroepen tot King of the Match, de prijs voor de beste Ajacied van de wedstrijd. Dat begreep Heitinga wel. "Die vond ik ook heel erg goed spelen", zo liet de coach weten. "Hij speelt centraal. Een aantal keer kwam hij in grote ruimtes. Met name de eerste helft. Dan komt hij in de één tegen één en dat doet hij goed. Hij lost het goed op. Hij is rustig aan de bal en ziet de oplossingen. Dit zijn ook spelers die je opleidt. Alle wedstrijden speelt hij negentig minuten en ik heb het gevoel dat hij al heel lang in de ploeg staat."

De druk die er bij Ajax is, bijvoorbeeld in aanloop naar de uiteindelijk verloren bekerfinale tegen PSV (1-2), lijkt Hato weinig te doen. "'Dat is ook een compliment naar Jorrel toe. Hij speelt duels waar een hoop spanning op zit, de bekerfinale bijvoorbeeld. Dat geeft aan hoe evenwichtig deze jongen is. Het is een social connector, zo noem ik hem. Hij ligt heel goed in de groep. Hij wordt goed opgevangen door de ouderen. Deze jongen weet wel wat hij wil."

Ook Godts, die tegen Utrecht inviel en een gretige indruk maakte, kan op complimenten van Heitinga rekenen. "'Een jongen met veel potentie en met veel dreiging. Hij heeft snelle voetjes en is goed in de één tegen één. Hij heeft veel bravoure. Veel lef. Ik denk dat hij op de trainingen indruk heeft gemaakt. Zeker ook bij Jong Ajax. Hij is net weer een ander type buitenspeler. Hij kan het speelveld ook wat breder houden. Dat zijn wel jongens waar wij naar kijken. Met name ook de lef en de durf die hij heeft."