Mocht Jorrel Hato vertrekken bij Ajax, hoopt John Heitinga om Owen Wijndal weer aan de praat te krijgen. Dat schrijft Tim van Duijn, clubwatcher van de Amsterdammers namens Voetbal International, dinsdag op X.

De journalist komt met dat nieuws nadat eerder op de dag bekend wordt dat Feyenoord in de markt is voor Román Vega. De 21-jarige linksback geldt in Rotterdam als mogelijke opvolger van Quilindschy Hartman, maar ook Zenit Sint-Petersburg is nadrukkelijk bezig met het talent.

Eerder was al bekend dat Ajax Vega, nu nog eigendom van Argentinos Juniors, ook serieus op de korrel heeft. "Ajax heeft Vega op het lijstje staan als vervanger van Hato, maar pakt vooralsnog niet door", aldus Van Duijn.

"Heitinga hoopt Wijndal weer aan de praat te kunnen krijgen", verwijst de journalist vervolgens naar de verguisde Ajacied. De 25-jarige linkspoot werd in 2023 voor tien miljoen euro overgenomen van AZ.

In de hoofdstad wist Wijndal echter nooit te overtuigen. Afgelopen seizoen noteerde de back slechts tien competitie-optredens. Hato was daar de nummer één keus, terwijl ook Jorthy Mokio daar af en toe speelde.

Toch hoopt Heitinga dat hij Wijndal weer tot zijn beste vorm kan coachen. Eerder had de opvolger van Francesco Farioli ook al de beschikking over Wijndal, toen hij als interim-trainer het stokje van Alfred Schreuder overnam.

Toen mocht Wijndal het regelmatig vanaf de aftrap laten zien. In zestien competitieduels onder leiding van Heitinga stond de linkspoot elf keer op het veld bij het eerste fluitsignaal en viel hij twee keer in. Eén keer had hij een aandeel in een doelpunt, met een assist tegen FC Utrecht.