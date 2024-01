John de Jong wijst Club Brugge af; voormalig PSV'er heeft ook andere opties

Club Brugge wordt niet de volgende werkgever van John de Jong, zo melden onder meer Voetbal International en Het Nieuwsblad dinsdag. De voormalig technisch directeur van PSV voerde enige tijd gesprekken met de Belgische club en overwoog daadwerkelijk bij Blauw-Zwart aan de slag te gaan, maar tot een akkoord tussen beide partijen kwam het nooit.

"Club Brugge ging in gesprek met de Nederlander, maar over de financiële eisen werd er niet onderhandeld", schrijft Het Nieuwsblad. "Toch had De Jong tijd nodig om na te denken en zijn opties af te wegen."

Uiteindelijk besloot de td dus om niet in zee te gaan met Club. Waarom De Jong het aanbod van de huidige nummer vijf van de Belgische Pro League heeft afgeslagen, is niet bekend.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Wel wordt duidelijk dat Club niet de enige optie was voor De Jong. De technisch directeur heeft al verscheidene aanbiedingen gehad om weer aan de slag te gaan, maar ging vooralsnog met geen enkel contract akkoord.

Een van de partijen die interesse heeft in De Jong is 'een groot makelaarskantoor', aldus VI. "De Jong weegt zijn opties nu zorgvuldig af voordat hij een besluit neemt over zijn toekomst."

PSV

De Jong is clubloos sinds zijn vertrek bij PSV in 2022. Destijds nam hij afstand van zijn positie als technisch directeur in Eindhoven nadat de RvC van de Eindhovenaren het vertrouwen in hem had opgezegd.

Voordat De Jong technisch directeur werd bij PSV bekleedde hij een functie binnen de scouting in het Philips Stadion, alvorens hij in 2018 werd aangesteld als td, waardoor hij de opvolger werd van Marcel Brands.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties