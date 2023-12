John de Jong is dicht bij een nieuw dienstverband als technisch directeur

John de Jong gaat mogelijk aan de slag als technisch directeur bij Club Brugge. Dat melden meerdere media, waaronder De Telegraaf en Voetbal International. De Jong zou daarmee de vertrokken Vincent Mannaert opvolgen. Volgens Het Laatste Nieuws is de aanstelling van de voormalig PSV’er zelfs al zo goed als rond.

Vorig jaar september vertrok De Jong als technisch directeur van PSV. Zijn contract werd ontbonden toen de Raad van Commissarissen het vertrouwen in hem opzegde. Volgens De Jong speelde de afgeketste transfer van Cody Gakpo in de zomer daarvoor een belangrijke rol bij zijn vertrek.

In het afgelopen jaar toonden meerdere clubs interesse in De Jong, die als voetballer van 2000 tot 2008 ook onder contract stond bij PSV. Een nieuw dienstverband als technisch directeur zat er vooralsnog echter niet in.

Daar zou nu, met de interesse van Club Brugge, verandering in kunnen gaan komen. De Belgische club kreeg vorige maand te horen dat Mannaert aan het einde van het seizoen vertrekt.

De huidige nummer vijf van de Jupiler Pro League is daarom op zoek naar niet één, maar zelfs twee opvolgers: één sportieve baas en één algemene manager, die zich met de dagelijkse en algemene leiding van de club bezig zal houden. Die eerste functie wordt dus mogelijk vervuld door De Jong.

Naar verluidt heeft De Jong al gepraat met Club Brugge, en staat hij niet onwelwillend tegenover een dienstverband. Hij kan echter ook aan de slag bij een groot makelaarskantoor, dus moet hij een knoop gaan doorhakken.

Volgens Het Laatste Nieuws heeft hij dat inmiddels al gedaan, en wordt hij nog voor de jaarwisseling gepresenteerd bij de Belgische club. De bedoeling is dat hij vanaf januari aan de slag zal gaan bij Club Brugge, waar met Bjorn Meijer momenteel één Nederlandse speler onder contract staat.

