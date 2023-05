Johan Derksen ziet ‘hansworst’ bij Ajax: ‘Ik vind hem niets toevoegen’

Dinsdag, 30 mei 2023 om 13:45 • Noel Korteweg • Laatste update: 14:08

Johan Derksen heeft geen hoge pet op van Gerónimo Rulli. De analist zag de 31-jarige doelman afgelopen weekend een onzekere indruk maken in de openingsfase van het duel met FC Twente (3-1 verlies) en vindt hem ‘niks toevoegen’ aan Ajax. “Die Jasper Cillessen is wat labiel, maar dat is een betere keeper dan deze hansworst.”

Rulli kwam in januari voor acht miljoen euro over van Villarreal en stond sindsdien 25 keer onder de lat bij Ajax. De Argentijn moest 25 keer vissen in die wedstrijden en hield tien keer de nul. Derksen is niet overtuigd van de kwaliteiten van de goalie. “Ik vind hem niks toevoegen”, begint De Snor bij Vandaag Inside. “Het is niet zo dat je zegt: ‘Ik heb een veilige keeper staan en die houdt de ballen wel tegen.’”

“Kijk, dit ook weer”, zegt Derksen terwijl hij naar beelden kijkt van Rulli die veelvuldig balverlies lijdt tijdens de openingsfase van het duel met FC Twente. Wilfred Genee geeft aan dat de Argentijnse doelman dit weekend het meeste balverlies leed van alle Ajacieden. “Hij kan helemaal niet opbouwen en schiet alle ballen verkeerd uit”, reageert Derksen daarop. “Die Cillessen is wat labiel, maar dat is een betere keeper dan deze hansworst.”

Ook Edson Álvarez komt ter sprake in het praatprogramma. “Ik houd wel van dat soort spelers, dat had ik ook met Sergio Ramos”, zegt Bas Nijhuis over de Mexicaan van Ajax. “Dat zijn gasten die gewoon de beuk erin gooien en de grens opzoeken. Ze zijn vaak ook beslissend voor hun team. Dat soort spelers zijn voor scheidsrechters ook best wel een uitdaging. Als Álvarez op het wedstrijdformulier staat, weet je als arbiter dat je aan de bak moet.”

“Dit soort momenten, dat hij net met zijn schouder tegen iemand aanloopt, is ook typisch Álvarez”, vervolgt Nijhuis. “Ik houd wel van dat soort spelers. Ik had hem vorige week bij Ajax – FC Utrecht. Toen zei hij: ‘Bedankt, scheidsrechter. Ik hoop je snel weer te zien.’ Toen kreeg ik wel het idee dat hij gaat verkassen. Het is wel mooi dat dat soort spelers in de Eredivisie spelen, toch?” Derksen is het daar niet per se mee eens. “Het is niet zo dat ik voor Álvarez een seizoenkaart zou kopen.” René van der Gijp begreep de actie van de verdediger annex middenvelder niet voorafgaand aan de 1-1. “Hoe is het mogelijk dat je de bal raakt terwijl je hem niet wil raken? Álvarez wil de bal namelijk niet raken en deed het toch. Heel apart.”