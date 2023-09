Johan Derksen windt zich op over Valentijn Driessen: ‘Dit was belachelijk!’

Zaterdag, 30 september 2023 om 08:16 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 10:08

Johan Derksen kan zich totaal niet vinden in de column van Valentijn Driessen van vrijdag. De journalist van De Telegraaf noemde de aanstaande toetreding van Michael van Praag en Leo van Wijk tot de RvC van Ajax ‘een vriendendienst’. Bovendien sprak Driessen van een ‘incestueuze Ajax-kliek’. Derksen gaf vrijdagavond in Vandaag Inside aan dat hij de column ‘belachelijk’ vindt.

Het oordeel van Driessen in zijn column was vrijdag hard. “Met Van Praag en Van Wijk kiest Boekhorst (de bestuursvoorzitter van Ajax, red.) voor de oude, bijna incestueuze Ajax-kliek in de RvC”, viel er onder meer te lezen. “Bedenkelijk als je weet dat Van Praag en Van Wijk als ereleden de nieuwe bestuursraad vormden en Boekhorst als voorzitter vroegen. Het is een gotspe. Boekhorst slaat de plank ondanks het ferme begin net zo hard mis. Het blijkt voor de bühne; de vriendendiensten, het old boys network. Bij Ajax verandert niets. Er is geen ruimte voor nieuwe inzichten, voor fantasie, voor (jonge) ondernemers, en het ergste: er is geen ruimte voor voetballers in de RvC, die de normen en waarden van het voetbalbedrijf Ajax bewaken.”

Derksen kan zich absoluut niet vinden in de column van Driessen, vertelde hij vrijdagavond bij Vandaag Inside. “Dit was een belachelijke column van Valentijn. Ik vind dat hij leuke columns schrijft. Ik heb dat zelf ook een jaar of dertig gedaan, en je moet niet steeds jezelf overtreffen en niks goed vinden. Dan noemt hij die Van Praag en Van Wijk ‘incestueuze Ajax-kliek’, enzo. Dan denk ik: wacht even, die mensen hebben van Ajax een heel grote club gemaakt, waardoor je een van de topclubs van Europa bent, onder hun beleid.”

“Maar hier zit Valentijn er compleet naast, omdat hij toch weer hard wil zijn voor Ajax.”, vervolgt de Snor, die bijval krijgt van tafelgast Hélène Hendriks. Zij vindt het argument van Driessen dat Van Praag dit voorjaar nog een lans brak voor de vertrokken Pier Eringa als RvC-voorzitter van Ajax, niet relevant. “Ik vind het niet boeiend of hij nou wel of niet betrokken is bij de aanstelling van Pierie (Pier Eringa, red.). Je moet gewoon vooruitkijken, en hij is de man met ervaring. Als er iemand is die het kan op dit moment…”