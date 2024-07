Johan Derksen wijst schuldige aan: ‘Door hem is mijn liefde voor het voetbal gedoofd’

Johan Derksen is klaar met het voetbal. Dat vertelt hij in zijn column in De Telegraaf. Volgens de Snor is Louis van Gaal daar voor het grootste deel verantwoordelijk voor.

“Het bestaat echt, een overdosis voetbal. Ik had er nog nooit van gehoord, maar heb het intussen aan den lijve ondervonden. Ruim een halve eeuw verdiende ik de kost in die branche, maar tijdens het EK realiseerde ik me dat het me niet meer interesseerde. Het kon me niet meer boeien”, begint Derksen zijn column.

Jarenlang werkte hij bij Voetbal International, onder meer als hoofdredacteur. “Gedurende die periode ontstond dat oeverloze gezwam over voetbal op de televisie, waar ik ook nog een jaar of twintig aan deelnam”, ziet hij nu in.

Derksen ziet vooral ook een verschil in het gedrag van de voetballers zelf. “Met de spelers heb ik niets meer. Na een mediatraining maken ze nog wel geluid, maar inhoudelijk komt er geen verstandig woord meer uit.”

“De internationals trappen klassikaal open deuren in. Het zijn, door zelfoverschatting gedreven, stuitende kwalletjes geworden. Topvoetballers zijn tegenwoordig eerder miljonair dan volwassen. Dat verklaart de opzichtige limousines waarin ze rijden en het statussymbool van succesvolle jongvolwassenen: een peperduur horloge.”

Volgens Derksen is zijn liefde voor voetbal vooral gedoofd door Louis van Gaal. “Hij introduceerde dat interviews met spelers en trainers voor publicatie door de club moesten worden goedgekeurd. Sindsdien zijn journalisten notulisten in de voetbalwereld. Soms werd een verhaal gelezen door de speler, trainer, manager, voorzitter, persvoorlichter, zaakwaarnemer, vader en moeder.”

“Vijftig aanpassingen in een interview dat op band was opgenomen, werd heel normaal. Leuke verhalen met voetballers behoren tot het verleden. Ik was er klaar mee”, besluit de analist, die naar eigen zeggen sinds zijn pensioen tien jaar geleden niet meer in een stadion is geweest.

