Johan Derksen wijst op ‘het domste dat Ajax de afgelopen jaren gedaan heeft’

Zaterdag, 23 september 2023 om 11:55 • Wessel Antes

Johan Derksen is kritisch op de Raad van Commissarissen van Ajax, zo liet hij vrijdagavond blijken in Vandaag Inside. De Snor kan zich blijven verbazen over de malaise in Amsterdam, waar de afgelopen jaren veel veranderd is. Derksen haalt hard uit naar Chief Sports Officer (CSO) Maurits Hendriks en noemt Jan van Halst een loopjongen. Volgens de welbespraakte analist is Maurice Steijn het grote slachtoffer van de hele situatie.

Derksen ziet de problemen in de Johan Cruijff ArenA groter en groter worden. “Ik ben heel benieuwd hoe die Raad van Commissarissen zich hier uitdraait hoor. Ik denk dat Ajax gewoon een draai om de oren gaat krijgen van Feyenoord. Dan is de paniek daar en valt De Telegraaf er weer over, dat wordt een volksoproer.” De analist ziet dat Ajax na een aantal succesjaren als een kaartenhuis in elkaar is gestort. “Het is natuurlijk te gek voor woorden… Het domste dat Ajax heeft gedaan is alle mensen met een Ajax hart uit de leiding te gooien en daar een wildvreemde hockeyer (Maurits Hendriks, red.) neerzetten. Die overschat zichzelf gigantisch en denkt dat hij alles kan.”

Hendriks is bij Ajax in dienst als CSO en bakt daar volgens Derksen weinig van. “Dan moet hij een nieuwe directeur aanstellen en denkt die hockeyer: we nemen een headhuntersbureau.” Jan van Halst, die als voorzitter van de Ajax-directie tijdelijk is doorgeschoven naar de rol van algemeen directeur, begeeft zich volgens Derksen in een pijnlijke situatie. “Jan is een loopjongen, een krullenjongen. Hij is nu plotseling de directeur van Ajax die hele nijpende problemen moet oplossen. Die kan nog niet voor zichzelf zorgen, laat staan voor Ajax… Waar is hij nou in geslaagd? Nergens in!”

Derksen concludeert dat de leden van de RvC van Ajax enkel met zichzelf bezig zijn. “Ijdelheid, het is alleen maar ijdelheid. Die Pier Eringa is een baantjeszieke man…” Derksen noemt ook het grootste slachtoffer van de malaise. “Het is alleen maar sneu voor Maurice Steijn. Hij heeft één dom ding gedaan en dat is overal ja en amen op zeggen. Hij wilde zo graag naar Ajax… Eigenlijk heeft hij dus een slechte zaakwaarnemer.” Steijn krijgt overigens begeleiding van Rodger Linse, de eigenaar van managementbureau Juzzt Football.