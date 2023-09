Johan Derksen weet het zeker: ‘Dit betekent het einde voor Sven Mislintat’

Dinsdag, 19 september 2023 om 22:51 • Lars Capiau • Laatste update: 23:27

Johan Derksen is van mening dat Ajax directeur voetbalzaken Sven Mislintat moet ontslaan, zo vertelt de analist in Vandaag Inside. Er is vanuit Ajax een onderzoek gestart naar technisch directeur, daar hij volgens de NOS op de slotdag van de transfermarkt Borna Sosa aantrok via een Duits zaakwaarnemerskantoor, dat aandelen bezit in een privébedrijf van Mislintat. Johan Derksen weet zeker dat Ajax als beursgenoteerd bedrijf maar één optie rest. "Van wat ik nu gelezen heb, betekent dit het einde voor Mislintat."

"Gisteren (maandag, red.) zat ik bij Veronica Offside en daar had ik Andy van der Meijde aan tafel en die werd een beetje uitgelachen", opent Wilfred Genee het onderwerp. Van der Meijde claimde woensdag, al voordat de NOS met het grote nieuws naar buiten kwam, in de wandelgangen te hebben gehoord dat er bij Ajax een onderzoek gestart zou zijn naar Mislintat. "Mislintat moet ontslagen worden, vandaag nog", riep de oud-voetballer in de studio.

Dinsdag bevestigde de NOS dat gerucht. Zij kwamen met het nieuws dat Ajax op de slotdag van de transferperiode Sosa had aangetrokken via een Duits zaakwaarnemerskantoor, dat aandelen bezit in een privébedrijf van Mislintat. Ajax bleek daarvan niet op de hoogte. Er is mogelijk sprake van belangenverstrengeling en de club is daarom een onderzoek gestart naar de handelswijze van de technisch directeur.

Later op de avond kwam De Telegraaf met nog meer details over de delicate affaire. Journalist Mike Verweij schreef dat Mislintat Sosa verplichtte om van zaakwaarnemer te wisselen. De Duitse zakenrelatie van Mislintat is de ondernemer Arthur Beck, die aandelen kocht in het bedrijf Matchmetrics GmbH. Mislintat bezit 35 procent van de aandelen van laatstgenoemd bedrijf. "Wat de transfer van Sosa, die op 1 september uiteindelijk voor acht miljoen euro van Stuttgart naar Ajax ging, extra pikant maakt, is dat de Kroaat tot 31 augustus helemaal niet door Beck, maar door Thies Bliemeister van de Duitse tak van CAA Stellar werd begeleid", schrijft de journalist.

Bij Vandaag Inside steekt Johan Derksen zijn mening niet onder stoelen of banken. "Van wat ik nu gelezen heb, betekent dit het einde voor Mislintat. Als beursgenoteerd bedrijf is Ajax verplicht om een onderzoek in te stellen. Als hij een speler koopt, hij dat doet met een zaakwaarnemer van de tegenpartij en ze hebben beide aandelen in zijn bedrijf, dan is dat louche. Dat kan niet." Dan buigt de tafel zich vraag over hoe Mislintat 'zoiets stoms kan doen'. "Hij heeft zich niet verdiept in de reglementen van een beursgenoteerd bedrijf", is de verklaring van Derksen. "Bij een voetbalclub kraait daar geen haan naar. Maar het blijft louche."