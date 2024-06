Johan Derksen verwacht noodgedwongen wijziging in basiself Oranje: ‘Heb gehoord dat hij een pijntje heeft’

Het Nederlands elftal speelt dinsdagavond om 18.00 uur het allesbeslissende groepsduel met Oostenrijk. Oranje plaatste zich maandag zonder zelf in actie te komen al voor de achtste finales van het EK. Groepswinst staat nu nog op het spel. Johan Derksen verwacht dat Ronald Koeman noodgedwongen een wijziging in zijn basiself door moet voeren.

Derksen laat maandagavond in Vandaag Inside Oranje weten dat hij vernomen heeft dat Denzel Dumfries lichte klachten heeft, al verspreekt hij zich in eerste instantie. “Ik hoorde dat Humphries… Dumfries een pijntje heeft. Dan zou die jongen van Feyenoord, Geertruida, erin komen.”

Van wie Derksen het vermeende blessurenieuws heeft gehoord, laat hij niet weten. Dumfries kreeg tijdens de eerste twee groepsduels een basisplaats van Koeman. Tegen Frankrijk speelde hij met Jeremie Frimpong voor zich, waardoor de vleugelverdediger de taak meekreeg om niet te veel op te stomen.

In het oefenduel in de voorbereiding op het EK, tegen Canada (4-0), vormde Frimpong nog een uitstekend koppel met de verdedigend ingestelde rechtsback Geertruida.

Memphis Depay

Bram van Polen, die als bargast aanwezig is in het praatprogramma van, laat zich ook uit over Memphis Depay, die flink wat kritiek kreeg te verwerken na zijn eerste duels op het EK maar tegen Oostenrijk opnieuw in de punt van de aanval start.

“Memphis zou ik gewoon vertrouwen, dat is in potentie een van je beste spelers”, zegt de onlangs gestopte profvoetballer. “Ik zie ook niet echt andere opties als ik eerlijk ben. Het is ook goed dat Ronald Koeman gelijk uitsluitsel geeft door te zeggen dat hij blijft staan.”

Derksen vindt echter dat Koeman Memphis moet slachtofferen. Ook is hij voorstander van Donyell Malen als rechtsbuiten. “Je kan Memphis Depay ook een keer vervangen, want ik zie ook morgen niet in dat hij beter gaat spelen. Hij heeft de vorm niet.”

