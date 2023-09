Johan Derksen vernietigend over ‘charlatan’ binnen Ajax: ‘Totaal ongeschikt’

Donderdag, 28 september 2023 om 23:07 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:08

Johan Derksen is vernietigend over Maurits Hendriks. De analist noemt de Chief Sports Officer van Ajax in Vandaag Inside een 'charlatan' en stelt dat hij 'totaal ongeschikt is'. Hendriks ligt al een tijd onder vuur, net als onder meer de Raad van Commissarissen van de Amsterdammers en de inmiddels ontslagen directeur voetbalzaken Sven Mislintat.

De bestuurlijke chaos binnen Ajax heeft al geleid tot het vertrek van Mislintat en RvC-voorzitter Pier Eringa. Laatstgenoemde wordt hoogstwaarschijnlijk opgevolgd door Michael van Praag, terwijl ook Leo van Wijk toe lijkt te treden tot de RvC. De schoonmaak in de Johan Cruijff ArenA lijkt daarmee verre van voltooid, daar ook onder meer Hendriks onder druk staat. Hij werd door De Telegraaf al aangewezen als de hoofdschuldige van de crisis waarin Ajax zich bevindt.

Donderdagavond waren er tijdens de uitzending van Vandaag Inside beelden te zien van een interview met Hendriks, die het daarin onder meer had over tegenslagen in het leven en coaching. Na afloop van de clip is Derksen vernietigend. "Maar zou het ook goed voor Ajax zijn geweest dat zij een charlatan hebben gehaald die er 115 miljoen doorheen gejaagd heeft?" Presentator Wilfred Genee haakt in: "Ja, dezelfde man die de losers flight bij de Olympische sporters heeft geïntroduceerd!" Hendriks, in 2016 technisch directeur van sportkoepel NOC*NSF, liet de niet-medaillewinnaars eerder vertrekken uit Rio de Janeiro, waar toen de Olympische Spelen gehouden werd.

"Als je dit hoort, dan weet je toch dat deze man totaal ongeschikt is?", gaat Derksen verder. "En hij zit zichzelf dan nog interessant voor te doen, van: ik heb het uitgevonden, want ik ben opgegroeid in de topsport." Sportmarketeer Chris Woerts, eveneens aanwezig bij het programma, spreekt van een 'dead man walking'. "Alex Kroes (de aanstaande algemeen directeur, red.) heeft al gezegd dat de Chief Sports Officer, wat hij is, niet meer wordt gehandhaafd." Derksen sluit af: "Het is ook een totaal overbodige functie!" De Chief Sports Officer van Ajax houdt zich onder meer bezig met de topsportorganisatie en het verder ontwikkelen van een topsportcultuur.