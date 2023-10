Johan Derksen prijst keuze voor nieuwe Ajax-directeur: ‘Hij is een uitvinder’

Dinsdag, 10 oktober 2023 om 22:37 • Mart van Mourik

Johan Derksen is enorm te spreken over het plan van Louis van Gaal om Marijn Beuker bij Ajax naar voren te schuiven. Dinsdagavond onthulde De Telegraaf dat er in de Johan Cruijff ArenA een functie wordt gemaakt voor de voormalig AZ-directeur om de academie te herstructureren en het DNA te bewaken.

De 39-jarige Beuker is momenteel werkzaam als sportief directeur bij het Schotse Queen's Park, en hij wordt eveneens gezien als een grondlegger van de jeugdopleiding van AZ. Beuker bekleedde tot eind november 2021 de functie van directeur voetbalontwikkeling bij AZ. Tussen 2007 en 2013 was hij coördinator talentontwikkeling bij de Alkmaarders.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na zijn vertrek bij AZ tekende hij verrassenderwijs bij het ultra ambitieuze Queen's Park in Schotland. Daar moest hij als technisch directeur de droom van de voorzitter doen voltooien: de beste jeugdopleiding van Schotland opzetten. Om dit te realiseren tekende hij een contract van tien jaar bij Queen's Park, maar dat gaat hij mogelijk niet uitdienen.

Bij Ajax zal Beuker in samenwerking met de nog te benoemen directeur voetbalzaken en hoofd jeugdopleidingen de ‘academie grondig herstructureren’ en ‘het Ajax-DNA bewaken’. Derksen is in ieder geval zeer positief over de ontwikkelingen in Amsterdam, zo laat hij weten in het programma Vandaag Inside.

“Die jongen is de uitvinder van het hele jeugdsysteem en de hele jeugdopleiding van AZ. Die heeft dat in volledige anonimiteit uitstekend opgezet. AZ is nu ook de enige club waar doorlopend spelers doorbreken in het eerste elftal.”

“Ajax wordt wat dat betreft helemaal afgetroefd”, vervolgt Derksen. “In dat kader vind ik het dus helemaal geen onverstandig besluit van Van Gaal.”

“Het is een jongen uit Arnhem die zelf nooit hoog heeft gevoetbald, maar hij is bij AZ helemaal groot geworden. Intern was daar enorm veel waardering voor”, aldus de analyticus.