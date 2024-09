Johan Derksen pakt Robin van Persie hard aan en pleit voor ingrijpende maatregel

Johan Derksen en René van der Gijp begrijpen niets van de tactische keuzes van trainer Robin van Persie. Het analistenduo maakt in het programma Vandaag Inside duidelijk dat de coach van sc Heerenveen in gesprek moet gaan met een ervaren trainer om tot nieuwe inzichten te komen.

“Het is hartstikke positief wat die Van Persie wil, maar dat kun je niet doen met een middelmatig elftal”, zo begint Derksen, die reageert op de 9-1 nederlaag van Heerenveen op bezoek bij AZ. “Cruijff had dezelfde ideeën, maar die was trainer van Ajax en van Barcelona. Dan kan zoiets lukken.”

“Maar Van Persie moet er nu rekening mee houden dat hij nu wordt weggezet als een naïeve idealist. Een man die de spelers niet op de juiste plek laat staan en geen tactisch plan had. Hij hoeft niet in Alkmaar het publiek te vermaken, hoor. Nee, daar moet hij het AZ zo zuur mogelijk maken. Je moet je er tactisch op in stellen dat AZ beter materiaal heeft.”

“Het blijft natuurlijk een rookie, die ten onder gaat aan zijn idealen”, vervolgt Derksen. “Dit vinden ze in Heerenveen niet leuk hoor. Het wordt toch eens tijd dat die twee oude bazen bij Heerenveen eens een rustig gesprek met hem gaan voeren en hem weer terug in het realisme brengen.”

“Van Persie heeft iemand nodig met ervaring die uitlegt dat je in een uitwedstrijd in Nederland tegen een sterke tegenstander niet zo in het mes kunt lopen. 9-1, dat is een teken dat een trainer gewoon tactisch gefaald heeft. Je kunt daar zo met 3-1 verliezen, maar niet met 9-1”, besluit de analist.

Van der Gijp sluit zich aan bij zijn collega en begrijpt Van Persie evenmin. “Hij draait het om. Normaal ga je als trainer kijken naar het materiaal dat je hebt, wat voor spelers je hebt. Dan laat de spelers in hun kracht spelen. Maar hij heeft het omgedraaid. Hij heeft een idee en dat moeten zij uit gaan voeren. Kom op, doe even normaal, 9-1, waar gaat het over?”

“Wat Van Persie ook deed is ook bezopen, om zo'n linksback (Mats Köhlert, red.) zo te laten verzuipen tegen zo'n jongen (Ibrahim Sadiq, red.) die drie keer zo snel is. Dan zeg je toch tegen die stopper: hou dat even in de gaten. Hij is te snel voor je", aldus Van der Gijp.