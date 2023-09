Johan Derksen moet lachen om Oranje-international: ‘Joh, houd je bek’

Zaterdag, 9 september 2023 om 09:35 • Jan Hoeksema • Laatste update: 09:45

Johan Derksen heeft zich voorafgaand aan de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Griekenland (3-0) gestoord aan Denzel Dumfries, zo vertelt hij vrijdag in het programma Vandaag Inside. De rechtervleugelverdediger van Oranje en Inter was vlak voor de spelers het veld zouden betreden in beeld terwijl hij zijn teamgenoten poogde op te jutten in de tunnel. Dat deed hij volgens Derksen op een 'ouderwetse' manier.

"Ik zag hem in de gang", begint Derksen zijn relaas. "Hij is zo'n ouderwetse, weet je wel. Die had je vroeger ook altijd. Zo van: 'Kom op, met zijn allen, hè.' 'Ertegenaan, hè.'" De Snor was duidelijk niet onder de indruk van de kreten van de verdediger. "Dan denk ik: 'Joh, houd je bek'." Dumfries wist met zijn optreden op het veld echter wél te overtuigen.

De voormalig PSV'er was namelijk van grote waarde voor het Nederlandse elftal donderdagavond. De wingback was bij alle drie de doelpunten nadrukkelijk betrokken. Hij was de laatste speler die bal raakte voordat Marten de Roon de 1-0 binnen kon werken en was de aangever op de 2-0 en 3-0, waardoor hij twee assists kon bijschrijven. Daarmee komt Dumfries op een totaal van acht assists in interlands sinds het begin van 2022. Geen enkele speler was in die periode vaker de aangever op een doelpunt in interlands.

Volgens René van der Gijp kwam bij de pass op de 3-0 van Wout Weghorst wel meer geluk dan wijsheid kijken. "Ik heb nog nooit zo'n voorzet gezien. Hoeveel geluk kan je hebben? De bal kwam stuiterend naar hem toe, hij neemt de bal uit de stuit en trapt hem weer tegen de grond aan. Als dat niet gebeurt, komt die bal bij de cornervlag uit", aldus Gijp in het praatprogramma.