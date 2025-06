Johan Derksen haalt uit naar voormalig tafelgast Vandaag Inside: 'Een golddigger'

Johan Derksen heeft zich in de podcast Groeten uit Grolloo weinig lovend uitgelaten over Olcay Gulsen. Laatstgenoemde verscheen al enige tijd niet meer bij Vandaag Inside, maar is de laatste tijd wel vaak te zien in De Oranjezomer, dat gedurende de zomermaanden Vandaag Inside vervangt.

In Groeten uit Grolloo gaat het onder meer over wat Derksen de afgelopen tijd op tv heeft gezien. Hij begint meteen over De Oranjezomer. Gulsen is daar deze week een vaste tafelgast.

“Ik heb me vooral geërgerd aan De Oranjezomer, en dan aan Olcay Gulsen, die daar zit te kwekken en zegt dat Vandaag Inside een beetje een saai programma is, want het is te rechts”, begint Derksen.

Derksen doelt op uitspraken van Gulsen in een interview met Weekend deze week. De 44-jarige onderneemster zei over Vandaag Inside onder meer dat er sprake is van een ‘eentonig geluid’. “Prima, want je hebt aan de andere kant veel NPO-links geluid. Dus ik snap het wel”, voegde ze daaraan toe.

Derksen gaat verder: “Dan denk ik: Juffrouw Gulsen, wat wil je nou eigenlijk? Ik wil haar eigenlijk niet aan tafel zetten, omdat ze Wierd Duk heeft weggezet als racist. Dat heeft ze zo uitgesproken. Wierd is een vaste tafelgast. Dus als Wierd weer terugkeert, kunnen de mensen concluderen dat we een racist aan tafel hebben.”

“Ik vind het onbegrijpelijk dat de eindredactie, en dat is dezelfde als die van De Oranjezomer, toestaat dat een juffrouw, een golddigger, die eventjes langskomt en de topjournalist van De Telegraaf als racist neerzet, zonder excuses mag blijven zitten. Zo ga je niet met je mensen om.”

“Iemand die dat zegt, kun je niet meer in een programma toestaan. Maar ze zit keer op keer weer daar (bij de Oranjezomer, red.) te babbelen. En het is allemaal prietpraat. Er komt niks uit. Misschien is dat links, dat ik het niet begrijp, maar wij zijn inderdaad een talkshow met een rechts geluid. En dat wil ik in ieder geval zo houden”, besluit de Snor.