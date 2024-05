Johan Derksen: ‘Ik zou het te gek voor woorden vinden als Ajax dat zou doen’

Johan Derksen zou het geen slimme zet vinden van Ajax om Francesco Farioli aan te stellen als de nieuwe hoofdtrainer. De 35-jarige Italiaan is nu nog trainer van OGC Nice, maar zou bij de Amsterdammers nu de belangrijkste kandidaat zijn om volgend seizoen de scepter te zwaaien in de Johan Cruijff ArenA.

Lange tijd leek Graham Potter de belangrijkste kandidaat om John van ’t Schip na dit seizoen op te volgen, maar beide partijen kwamen niet tot een akkoord. Nu moet Ajax doorschakelen, en zou Farioli de grootste kanshebber zijn.

Farioli werkte onder Roberto De Zerbi als keeperstrainer bij Benevento en Sassuolo, en was assistent-trainer van Alanyaspor. In 2021 stond hij voor het eerst op eigen benen, als hoofdtrainer van Fatih Karagümrük. Vervolgens vervulde hij die functie ook bij Alanyaspor, en nu dus bij Nice.

“Ik zou het te gek voor woorden vinden als die jongen van Nice zou komen”, is Derksen duidelijk in Vandaag Inside. “Die is bij een paar clubs keeperstrainer geweest en heeft twee onduidelijke clubs in Turkije getraind, en zit nu bij Nice.”

“Hij is 35 jaar, en heeft totaal geen ervaring nog. Die geef je Ajax toch niet onder deze moeilijke omstandigheden?”

Chris Woerts, ook aanwezig in de talkshow, stelt vervolgens Pascal Jansen voor als nieuwe hoofdtrainer van Ajax. Dat ziet Derksen wél zitten. “Dat zou een prima man zijn, want degene die de opleiding bij AZ deed (Marijn Beuker, red.) zit ook al bij Ajax. Dus hij en Jansen hebben al samengewerkt”, aldus de Snor.

Valentijn Driessen

Ook Valentijn Driessen ziet een eventuele aanstelling van Farioli bij Ajax als een risico. “Het is een hele jonge jongen, zonder veel ervaring”, aldus de journalist in een video-item van

“Wel een sprong in het diepe. Hij heeft het in Italië volgens mij wel aardig gedaan. En er wordt door veel mensen gezegd dat hij heeft gewerkt onder Roberto De Zerbi. Dat is een heilige voor veel mensen, maar voor mij niet. Als je ziet wat De Zerbi nu presteert... Dat valt zwaar tegen. Hij is keeperstrainer onder hem geweest, en heeft veel van hem opgestoken. We zullen zien of dit doorgaat, maar hij ligt wel op poleposition.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties