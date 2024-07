Johan Derksen houdt zich niet in over speler van het Nederlands elftal: ‘Hij doet hier alles fout’

De Turkse treffer die Oranje zaterdagavond incasseerde is de fout van Bart Verbruggen, zo luidt de conclusie van Johan Derksen. De Snor analyseert de tegengoal bij Vandaag Inside Oranje en kan niet anders concluderen dan dat de doelman de mist ingaat.

Waar het Nederlands elftal sterk begon tegen Turkije, was het evident dat de mannen van Ronald Koeman later in de eerste helft moeite hadden met de speelwijze van de Zuid-Europeanen. In de 35ste minuut resulteerde het in de 0-1 voor Turkije.

Uit een voorzet vanaf rechts kopte Samet Akaydin binnen. De centrumverdediger van Fenerbahçe kon in een bijna leeg doel binnenknikken, omdat Verbruggen niet in de buurt was.

De Brighton & Hove Albion-keeper deed even daarvoor een aantal stappen naar voren in de hoop de voorzet te kunnen onderscheppen, maar Verbruggen schatte de bal verkeerd in, waarna de Turkse mandekker kon scoren.

"Als hij drie stappen naar rechts doet, kan hij bij de bal", analyseert Derksen het moment. "Hij moet gewoon met de bal mee, dat kan je timen."

"Nu is hij volledig kansloos, hij doet alles fout eigenlijk", houdt de analist zich absoluut niet in. "Als hij naar rechts loopt, dan is-ie er."

Wel erkent Derksen dat Verbruggen 'een uitstekende lijnkeeper' is. "Daar is hij een meester in", benadrukt de oud-linksback.

