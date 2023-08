Johan Derksen heeft twee redenen waarom Ajax Wesley Sneijder niet wil

Woensdag, 9 augustus 2023 om 23:25 • Mart van Mourik

Johan Derksen vindt het begrijpelijk dat Ajax op dit moment niet in zee gaat met Wesley Sneijder, zo laat hij weten in een video-item van Veronica. De recordinternational van Oranje leek zo goed als zeker een functie te gaan krijgen binnen de technische staf van Maurice Steijn, maar dinsdagavond kondigde Sneijder zelf plotseling aan dat de gesprekken door Ajax zijn stopgezet. Derksen stelt dat de Amsterdammers geen trek hebben in ‘de vriendjes van Wesley’.

“Wesley moet niet zo op zijn knieën smeken om een baantje bij Ajax”, zo begint Derksen zijn gesprek met Noa Vahle. “Wesley is een hele grote voetballer geweest en iedereen neemt hem serieus en iedereen heeft respect voor zijn voetbalcarrière. Maar hij moet zich nu niet zo gaan gedragen, want hij geeft aan dat hij zó graag wil.” Hoewel de journalist de exacte reden van het afketsen van de samenwerken niet weet, vermoedt hij dat de directe omgeving van Sneijder een probleem vormt voor de club.

“Het probleem met Wesley is dat hij altijd omringd wordt door een hele grote hofhouding van jongens uit de buurt waar hij mee is opgegroeid. Alleen niet iedereen, en zeker niet bij een beursgenoteerd bedrijf, vindt het leuk dat die hofhouding altijd met hem meekomt. Dat zijn jongens van de gestampte pot, maar die passen niet zo tussen alle sponsoren en hoogwaardigheidsbekleders die daar lopen.”

“Wesley moet zich ook realiseren dat hij na zijn voetbalcarrière niet meer gesport heeft, dus hij is erg zwaar geworden”, voegt Derksen eraan toe. “Hij staat niet in een trainingspak en hij maakt niet de indruk dat hij fit wil zijn. Wesley zou moeten proberen om bij een kleine club eerst wat ervaring op te doen. Hij heeft natuurlijk wel bagage en hij komt ooit echt wel bij Ajax terecht, maar ik kan me best voorstellen dat mensen bij Ajax een beetje huiverig zijn.”

“Ik vind het een geweldige jongen hoor en hij doet het uitstekend op tv, want hij heeft glasheldere analyses. Maar hij heeft het een beetje aan zichzelf te wijten. Hij zou eens een keer wat meer moeten soleren en niet altijd met die hele groep achter zich aan komen. Het is echt een groep die van hem profiteert, want hij zal ongetwijfeld de drankjes betalen, en het zijn parasieten die om een sportman krioelen. Ik begrijp ook wel dat hij wat gepikeerd is, want ze hebben een beetje gezegd dat ze hem binnen zouden halen. Maar Ajax heeft blijkbaar toch een reden gehad om het niet te doen. FC Utrecht was ook niet zo blij dat hij daar altijd met zijn vrienden in een box zat”, besluit Derksen.