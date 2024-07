Johan Derksen had Nederlandse uitblinker na 39 minuten gewisseld: ‘Lekker douchen jij’

Johan Derksen is niet te spreken over een specifieke actie van Xavi Simons, zo laat de spraakmakende televisiepersoonlijkheid duidelijk blijken in Vandaag Inside Oranje. De aanvallende middenvelder van het Nederlands elftal probeerde tegen Roemenië (0-3 winst) vlak voor rust een voorzet te geven met een rabona (achter het standbeen, red.), maar slaagde daar niet in.

Simons startte tegen Roemenië opnieuw in de basis bij Oranje. De contractspeler van Paris Saint-Germain liet een uitstekende indruk achter en bondscoach Ronald Koeman noemde hem na afloop zelfs de beste speler van het veld.

René van der Gijp is blij dat Simons op ‘10’ speelde. “Ik wil niet zeggen dat hij goed speelde, maar toch zie ik hem het liefst in deze rol. Gewoon meevoetballen. Hij ging niet alles halen, maar deed gewoon lekker mee in de wedstrijd.”

Simons waagde in minuut 39 een poging om voor te geven middels een rabona, terwijl hij de bal ook met zijn mindere linkerbeen naar Memphis Depay had kunnen spelen. Derksen heeft zich enorm geërgerd aan deze actie.

“Ik krijg er jeuk van als ik zie dat hij tijdens een belangrijke wedstrijd de bal vanaf de achterlijn achter zijn standbeen voor wil geven. Dan zou ik zeggen: ‘Zo, lekker douchen jij!’ Er stond iemand (Memphis, red.) gewoon vrij, als hij het met zijn binnenkant doet...”

In de ochtendkranten kan Simons woensdag rekenen op veel complimenten. "Xavi Simons haalde eindelijk zijn clubniveau”, concludeert Valentijn Driessen namens. De journalist ziet Simons net als Van der Gijp het liefst in de rol die hij tegen Roemenië kreeg.

“Hij kreeg een vrije rol op het middenveld achter de spitsen, met Tijjani Reijnders en Jerdy Schouten als kompanen. Het was exact de rol die Simons altijd zo ambieerde bij Oranje, maar nooit echt voor de volle honderd procent werd gegund. Bij PSV en RB Leipzig was Simons de laatste twee seizoenen vaak doorslaggevend in die bijzonder offensieve rol, maar bij Oranje had Koeman zijn bedenkingen.”

Ook Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad heeft genoten van de Nederlandse uitblinker. “Zo spelend als gisteren is er geen discussie meer over zijn basisplaats. Aannemen, spelen, doorbewegen en weer opnieuw aanspeelbaar zijn; Simons gaf een masterclass positie kiezen.”

“En oké, na rust werd hij soms wat slordiger, maar net wanneer je dan als kijker dacht: nu even bij de les blijven, draaide Simons zich ineens op links vrij tussen drie man, om vervolgens met een diagonale pass naar rechts te openen. 40 meter in één voetbeweging overbrugd. Dat maakt voetbal kijken leuk”, aldus Wijffels.

