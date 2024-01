Johan Derksen haalt uit: ‘Twee karakterloze sub-leden van de woke generatie’

Johan Derksen viert zijn 75ste verjaardag woensdag met een uitgebreid interview in Voetbal International. De televisie-icoon neemt zoals gewoonlijk absoluut geen blad voor de mond. Zo haalt de Snor onder meer uit naar Oranje-internationals Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum.

Tijdens een terugblik op allerlei memorabele momenten uit Derksens carrière komt ook de Akwasi-rel ter sprake. “Toen ik wat zei over die Akwasi, stonden de aanvoerder en vice-aanvoerder van Oranje op hun achterste benen”, herinnert de analist van Vandaag Inside zich.

“Het kon allemaal niet volgens Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum”, weet Derksen nog goed. “Maar ik zie die Van Dijk wel met volle borst het Wilhelmus zingen in Qatar, zoals hij dat straks ook doet in Saudi-Arabië, waar een paar straten verderop homo’s van flatgebouwen worden gegooid.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Wijnaldum verdient nu zijn geld al in dat land”, gaat Derksen walgend verder. “Deze jongens mogen nooit meer hun mond opendoen, het zijn twee karakterloze sub-leden van de woke generatie, die willen deugen voor de bühne.”

Boycot

De spraakmakende Derksen zorgde in juni 2020 voor veel ophef door zich uit te spreken over rapper Akwasi. In het toenmaligewerd destijds gepraat over anti-racismedemonstraties in Nederland . Toen er later in het programma een foto van een demonstrant verkleed als Zwarte Piet werd getoond, zei Derksen: “Weten we zeker dat dat niet Akwasi is?”

De bewuste opmerking van Derksen leidde in Nederland tot veel commotie. Adverteerders van het programma trokken zich terug en spelers van het Nederlands elftal voor mannen, vrouwen en Jong Oranje brachten een statement naar buiten waarin zij zeiden het programma te boycotten.

In maart 2023 kwam die boycot pas tot een einde, toen verslaggeefster Noa Vahle in gesprek mocht met Memphis Depay. Voor het eerst in 2,5 jaar verscheen er een speler van Oranje voor de camera’s van Vandaag Inside.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties