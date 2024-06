Johan Derksen is na twee EK-duels al helemaal klaar met Xavi Simons

Johan Derksen: ‘Er is geen enkele aanleiding om Xavi Simons op te stellen’

Johan Derksen vindt Xavi Simons totaal geen indruk maken bij het Nederlands elftal op het EK in Duitsland. De vaste tafelgast van Vandaag Inside adviseert bondscoach Ronald Koeman dan ook om de buitenspeler niet langer een basisplaats te geven.

"Die trekt een gezicht.... Alsof Rusland buiten het stadion al staat opgesteld", zei Derksen vrijdagavond op cynische toon over de vleugelaanvaller van het Nederlands elftal. René van der Gijp moest hardop lachen om de opmerking van zijn tafelgenoot.

Presentator Wilfred Genee wilde van Dick Advocaat weten of een coach iets kan aan de gezichtsuitdrukking van een speler. "Nee, natuurlijk niet. Zo is die jongen gewoon", luidde het duidelijke antwoord van de bondscoach van Curaçao.

"Ik vind trouwens dat er geen enkele aanleiding was om hem op te stellen hoor, Simons", ging Derksen verder. "Hij heeft in twee wedstrijden geen knikker geraakt."

Rapportcijfer Voetbalzone

Simons kreeg vaneen 5 voor zijn prestatie tegen Frankrijk. "Na een teleurstellend optreden tegen Polen behield de bondscoach toch het vertrouwen in Xavi Simons. De creatieveling werd van de flank weggehaald en mocht zich als nummer 10 laten zien. Simons wist zijn stempel andermaal niet op de ploeg te drukken. Tot zijn eigen ergernis werd hij voortdurend geschaduwd door N'Golo Kanté."

"Simons scoorde twintig minuten voor tijd wel uit de rebound, maar zag zijn doelpunt afgekeurd worden wegens buitenspel van Dumfries. Het was direct zijn laatste actie, omdat hij gewisseld werd voor Joey Veerman", zo valt te lezen in het rapport over de vleugelaanvaller.

Genee vroeg direct of Derksen Joey Veerman wel had opgesteld op het middenveld van Oranje. "Nou, misschien een ander. Dan ga je even kijken. Maar Simons kun je vergeten."

"En ik begrijp ook niet waarom Wijnaldum erin komt. En Wout Weghorst is een jongen voor de laatste tien minuten. Maar als je hem de hele wedstrijd opstelt heb je er qua rendement meer aan dan Memphis op dit moment."

