Johan Derksen enorm opgelucht na goed nieuws over medische toestand van zijn vrouw

Johan Derksen ontbrak dinsdag in Vandaag Inside vanwege een heupbreek bij zijn vrouw Isabelle Pikaar. Er werd even gevreesd voor kanker of een tumor, maar dat gevaar is inmiddels geweken. Derksen keerde woensdag terug in de talkshow en geeft donderdag een medisch update omtrent zijn vrouw.

Derksen erkent in de promo van de talkshow dat hij 'opgelucht' is. ''Ja, prima. Ze is gelijk geopereerd.'' Genee concludeert dat Derksen naar buiten toe nuchter blijft. ''Jawel. Maar ik was vanochtend wel even heel erg blij. Euforisch heet dat dan, hè?''

''Johan, even op de schaal van 1 op 10. Hoe opgelucht was je vanochtend toen je het nieuws hoorde?'', trapt presentator Wilfred Genee donderdag af in Vandaag Inside.

''Nou... Vanmorgen wel een 10, ja'', erkent Derksen. ''Kijk, als een dokter tegen je zegt dat er een grote kans is dat je vrouw kanker heeft, dan ben je wel even in paniek.''

''En nu heb je alleen nog dat er een stuk bot op kweek wordt gezet, dat wordt getest. Maar die dokter zei tegen mij dat als een heup breekt zonder val, dan ligt er haast altijd een tumor aan ten grondslag. Dus bij ons gingen alle alarmbellen af'', aldus De Snor.

''Het zou geweldig zijn en een medisch wonder als het nu allemaal oké zou zijn'', werpt Genee tot slot op.

''Nou, een medisch wonder... Geluk gehad'', zo besluit Derksen.