Johan Derksen: ‘Een hele leuke jongen... Hij kan er geen pepernoot van!’

Vrijdag, 12 mei 2023 om 23:20 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:31

Johan Derksen vindt dat Sam Beukema er 'he-le-maal niets' van kan. De analist van Vandaag Inside zag de centrumverdediger van AZ meermaals schutteren in de halve finale van de Conference League tegen West Ham United (2-1 verlies). "Beukema is een hele leuke jongen, als je hem interviewt een hele spontane jongen", zegt Derksen ter introductie van zijn mening over de voetballende kwaliteiten van Beukema.

"Hij kan er he-le-maal niets van", oordeelt Derksen. "Hij kan niet verdedigen. Hij werd keer op keer uitgekapt aan de linkerkant, en als-ie de bal heeft, dan weet hij zich geen raad. Ik begrijp niet dat ze die man gekocht hebben... Die kan er geen pepernoot van!" Kenneth Perez kwam donderdagavond bij ESPN overigens al tot een vergelijkbare conclusie. "Beukema was vandaag echt all over the place", zei Perez. "Dat was echt heel jammer."

Hélène Hendriks reageert aan tafel bij Vandaag Inside op de woorden van Derksen. "Ik zei zelf ook al tijdens onze analyse (voor Veronica, red.): 'Dit was niet zijn beste wedstrijd.' Wim (Kieft, red.) en Kees (Jansma, red.) gingen daar niet helemaal in mee... Beukema was in ieder geval niet in beste doen, terwijl AZ op zich wél in beste doen was. Alleen de fout van de doelman kantelde de wedstrijd", zegt Hendriks. Mathew Ryan gaf een penalty weg door Jarrod Bowen in het gezicht te slaan. Die werd benut door Saïd Benrahma. "Daarna hadden ze het even niet meer op orde staan. Het had zelfs nog 3-1 kunnen worden."

Derksen heeft wel positieve woorden over voor Tijjani Reijnders, die AZ aanvankelijk op voorsprong schoot tegen West Ham. "Reijnders is wel een goede speler hoor. Dat heeft AZ een paar keer goed gedaan, spelers scouten in de Keuken Kampioen Divisie. Reijnders was bij PEC al een hele goede speler." Beukema haalde AZ bij Go Ahead Eagles weg. "Die is niet goed, maar Feyenoord heeft nu ook weer een jongen van PEC gehaald..." Derksen doelt op Thomas van den Belt, die per 1 juli overkomt naar De Kuip en in wie de analist veel vertrouwen heeft.