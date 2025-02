Johan Derksen: 'Dit is een Nederlandse jongen die Ajax of Feyenoord zou moeten halen!'

Johan Derksen vond de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord (2-1) 'van een bedroevend niveau'. De analist van Vandaag Inside begrijpt niet waarom beide Nederlandse clubs afgelopen zomer met een buitenlandse coach in zee zijn gegaan.

"We hebben naar een wedstrijd zitten kijken van een bedroevend niveau", stelt Derksen, die weinig heeft met Francesco Farioli en Brian Priske. "We hebben de clubs in handen gegeven van een druktemakertje uit Italië en een saaie Deen..."

Volgens Derksen hebben de Nederlandse clubs nagelaten om een trainer uit eigen land te zoeken. "Dan denk ik: waarom traint Pascal Jansen van AZ - wat gewoon een hele normale, degelijke trainer was - niet in Nederland, maar zit hij ergens in het buitenland?" Jansen is sinds januari hoofdcoach van New York City FC.

Voor Derksen is het onbegrijpelijk. "Ajax en Feyenoord zijn een instituut. Ajax is zelfs een instituut dat het heeft over een eigen cultuur. Daar zouden ex-spelers aan het roer moeten staan. Die hebben allebei twee buitenlandse trainers die niets aan het Nederlandse voetbal toevoegen, want ze snappen er niks van."

Derksen vindt dat het een kwestie is van jonge trainers een kans geven om 'een toptrainer te worden'. "Je moet goed naar Nederlandse trainers kijken en je moet ze een kans geven. Toen Arne Slot bij Feyenoord en Erik ten Hag bij Ajax kwamen, waren het geen toptrainers. Zo lopen er in Nederland genoeg trainers rond."

Het niveau van het voetbal in Nederland spreekt Derksen sowieso niet aan. "Ik keek Ajax - Feyenoord en het was een kwartier spannend. Niet goed, maar spannend. Toen zag ik een degradatieduel in Engeland, Wolverhampton Wanderers tegen Fulham... Qua niveau, honderd keer beter. Daar kan Brobbey helemaal niet mee. Brobbey kan er geen pepernoot van vergeleken bij die Engelse spitsen."