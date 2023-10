Johan Derksen: ‘Die overschat zichzelf en gaat vanaf de tv Ajax analyseren’

Vrijdag, 20 oktober 2023 om 23:08 • Rian Rosendaal • Laatste update: 00:08

Johan Derksen en René van der Gijp nemen het vrijdag op voor sportpsychologe Annemieke Zijerveld, die vanwege enkele onhandige uitspraken over Ajax even is teruggetreden bij Almere City FC. De analisten denken dat Zijerveld na alle ophef ook wel inziet dat ze fout is geweest en dat het voor haar een leermoment is naar de toekomst toe.

"Die trainer van Tottenham (Ange Postecoglou, red.) had het laatst over Richarlison, die was ook hulp aan het zoeken", opent Van der Gijp vrijdag in Vandaag Inside. "Het lukte niet bij Tottenham, hij kwam niet aan scoren toe. En die jongen speelt bij Brazilië en legt de lat heel hoog. Als het dan niet lukt, kun je gek worden."

"En wat denk je van de druk op de sociale media?", haakt tafelgenoot Hélène Hendriks in. "Dan heb je normaal gesproken Annemieke Zijerveld bij Almere City of bij een andere club die je daarbij kan helpen", countert presentator Wilfred Genee direct. "Maar waar is ze?", vraagt Hendriks zich vervolgens af. Derksen hoort het gesprek aan en legt dan zijn mening op tafel.

"Ja maar, dat kan je haar niet kwalijk nemen", neemt Derksen de sportpsychologe van Almere City enigszins in bescherming. "Kijk, normaal heeft een psycholoog een patiënt, die gaat de deur uit en daar zit geen publiciteit aan vast. Maar zij, een vrij jonge vrouw, komt bij een voetbalclub, komt plotseling op de tv en wordt geïnterviewd. En dan gaat ze zichzelf overschatten en vanaf de tv Ajax analyseren. Het feit dat ze nu even is weggestuurd vind ik onzin."

"Jij vindt ook dat ze zich deze uitglijder kan permitteren?", vraagt van Der Gijp aan Derksen, die antwoordt met 'precies'. "Dat zal haar nooit meer overkomen." Van der Gijp is het eens met die voorspelling. "Ze heeft ook geen mensen beledigd of beschadigd. Ze was even overmoedig", aldus de oud-aanvaller van onder meer Sparta Rotterdam en PSV.

Zijerveld was zondag bij NPO Radio 1 vernietigend over de technische staf van Ajax. "Mijn handen jeuken als ik ze zie spelen", zei ze over de situatie in de Johan Cruijff ArenA. "Ik zie gewoon spelers die ontzettend onzeker zijn en ik zie soms zelfs gebroken jongens. Maar waar het in mijn visie fout gaat is bij de trainer en de staf. Hun gedrag stoort me eigenlijk het meeste. Ik zie gewoon heel zwak leiderschap met gefrustreerd gedrag en handen voor de ogen slaan."

Maatregelen

De uitspraken van Zijerveld vielen slecht bij de leiding van Almere City, dat een dag later al met een statement kwam, waarin het liet weten niet blij te zijn met de uitspraken van de eigen werkneemster. "Ze heeft op persoonlijke titel een bijdrage geleverd aan het radioprogramma", schreef de club onder meer.

Trainer Alex Pastoor verklapte eerder deze vrijdag dat Zijerveld na alle commotie een stap terug doet bij de promovendus uit Almere. "Alle ophef rondom Annemieke heeft natuurlijk ook wat met ons allemaal gedaan”, aldus Pastoor bij Omroep Flevoland. “Wij zijn één en ze neemt even een stap terug. Maar we hopen wel met z'n allen, staf en spelers, dat ze weer terugkomt."