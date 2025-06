Johan Derksen: 'Hij heeft totaal geen normen. Alles draait om geld'

Johan Derksen is absoluut geen fan van het WK voor clubs. Dat toernooi begon afgelopen weekend in de Verenigde Staten en duurt tot medio juli. Derksen kijkt echter geen enkele wedstrijd, vertelt hij in de podcast Groeten uit Grolloo.

“Ik volg het niet”, begint Derksen als het over het WK voor clubs gaat in de podcast. “Ik zie wel eens in de krant dat er een wedstrijd geweest is, maar ik weet helemaal niet waar het om gaat.”

“Het is duidelijk: de FIFA organiseert dit voor de tv-gelden. Het is ordinair geld verdienen, en het heeft helemaal geen toegevoegde waarde. De mensen krijgen een overdosis voetbal.”

“Het is altijd zo: als je het zomerreces hebt, een maandje geen voetbal, heeft iedereen weer zin in een nieuw seizoen. Maar dat heb je nu niet.”

In totaal doen er aan het toernooi 32 teams mee, van alle verschillende werelddelen. De afgelopen weken werd er al flink wat kritiek geuit op het toernooi, omdat voetballers zo vrijwel geen vakantie meer hebben.

Het toernooi is dan ook een kindje van FIFA-voorzitter Gianni Infantino, volgens gespreksleider Romke Hoogstra. “En dan weet je al dat het om geld draait”, aldus Derksen.

“Want de man heeft totaal geen normen, en alles gaat om geld. Die man presteert het om alle landen met geld, waar de mensenrechten dagelijks overschreden worden, de grote toernooien te geven”, besluit de Snor.