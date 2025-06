Johan Derksen bikkelhard: 'Tjongejongejonge… Het is toch niet te geloven? Hij is een slapzak!'

Johan Derksen heeft zich in de podcast Groeten uit Grolloo kritisch uitgelaten over Arnold Bruggink. Laatstgenoemde maakte eind mei om fysieke redenen bekend te stoppen als technisch directeur van FC Twente.

Bruggink vervulde die functie sinds 2023 in Enschede, maar stopt er dus mee. “Deze baan gaat 24 uur per dag door, stopt nooit. De afgelopen periode kwam ik er ook steeds meer achter dat de invulling van de functie niet volledig bij me past. Dat breekt me vooral fysiek op”, vertelde Bruggink eind mei.

Derksen laat in Groeten uit Grolloo doorschemeren weinig begrip te hebben voor de keuze van Bruggink. “Ik heb me een beetje gestoord aan het gemak waarmee voetballers in het leven staan. Arnold Bruggink was een aardige voetballer, geen hoogvlieger”, begint Derksen.

“En later hoorde hij bij dat peloton mensen die oeverloos konden discussiëren over hoog drukzetten en zo. Ik word daar helemaal gek van. Voetbal wordt eigenlijk gemaakt tot wetenschappelijke ondernemingen. Ze zitten te praten alsof er heel wat aan de hand is, maar het gaat slechts over voetbal.”

“Maar Arnold was zeer tevreden met zijn aanstelling van technisch directeur bij FC Twente. Het was een nette jongen. Hij kon met mes en vork eten en sprak met twee woorden. Dus dan heb je al een pre, als ex-voetballer.”

“En nu is hij een jaar bezig bij FC Twente en nu is hij afgehaakt want hij kon de werkdruk en de stress van het vak niet aan. Dan denk ik: tjongejongejonge… Arnold Bruggink, een nette jongen, het is toch niet te geloven? Het is een slapzak!”

De taken van Bruggink worden overigens overgenomen door Jan Streuer. Laatstgenoemde was voor Bruggink al technisch directeur in Enschede en wordt nu weer de verantwoordelijke over de selectie en de staf.