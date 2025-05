Johan Derksen: 'Belediging voor die jongen dat hij niet geselecteerd is voor het Nederlands elftal'

Sem Steijn sloot het seizoen, inclusief de play-offs, af met 27 goals in 35 wedstrijden. De vaak scorende middenvelder dwong daarmee een transfer af van FC Twente naar Feyenoord. Desondanks is Steijn nog altijd niet in beeld bij bondscoach Ronald Koeman, tot grote ergernis van Johan Derksen.

Derksen pakt Koeman vrijdag hard aan in de podcast Groeten uit Grolloo. ''Het is echt een belediging voor die jongen dat hij niet geselecteerd is'', zo foetert hij over het selectiebeleid van de bondscoach van het Nederlands elftal.

In de optiek van Derksen voegt Steijn met zijn scorend vermogen het nodige toe aan het huidige Oranje. ''Hij is namelijk als middenvelder topscorer van de Eredivisie geworden.''

Derksen vergelijkt Steijn met Frenkie de Jong, sinds jaar en dag een vaste waarde in het Nederlands elftal. ''Iedereen loopt weg met De Jong, die geweldig kan voetballen, maar nooit scoort.''

''Die voetbalt altijd rond de middenstip, een veilig gebied. Waar hij geen beslissende dingen doet. Ik zie De Jong nooit in het strafschopgebied. Steijn heeft daar wél een neusje voor'', geeft De Snor en passant mee aan Koeman.

''Als bondscoach moet je Steijn koesteren. Welke middenvelder in Nederland is topscorer? Alleen hij. Ik denk dat Koeman een hele grote fout maakt door Steijn over het hoofd te zien'', baalt Derksen ervan dat de topschutter ontbreekt tegen Finland (7 juni) en Malta (10 juni).

''Het draait altijd om doelpunten maken en Steijn is een garantie op goals. Geen enkele middenvelder heeft dat'', zo besluit Derksen zijn relaas.