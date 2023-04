Johan Derksen begrijpt niets van Ruud van Nistelrooij: ‘Dit kun je niet maken’

Zaterdag, 29 april 2023 om 10:05 • Wessel Antes

Johan Derksen snapt niet dat Ruud van Nistelrooij tegen Ajax kiest voor Joël Drommel onder de lat bij PSV. Dat zei de Snor vrijdagavond in Vandaag Inside. Van Nistelrooij kiest ervoor om Drommel, die hij aan het begin van dit seizoen heeft gekozen als ‘bekerdoelman’, ook de finale van de TOTO KNVB Beker te laten keepen. Derksen vindt dat een beginnersfout.

Vrijdag gaf Van Nistelrooij tijdens de voorbereidende persconferentie van PSV al aan dat Drommel ook tegen Ajax gaat keepen. “Richting zondag is er geen enkele twijfel dat hij weer een uitstekende pot gaat keepen. Hij heeft steeds onze keuze bevestigd. Het is logisch dat hij die lijn doorzet en zondag speelt.” Hélène Hendriks vindt het een gewaagde beslissing. “Ik vind het echt vreemd. Het is voor PSV een super belangrijke prijs. Dan denk ik: ga dan gewoon met de beste elf spelen. Niet omdat je het een keer hebt bedacht de reservekeeper laten spelen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

René van der Gijp stelt dat meer clubs voor een bekerdoelman kiezen, maar dat gaat er bij Derksen niet in. “Het is onprofessioneel. Die Drommel is te licht bevonden omdat hij met persoonlijke fouten veel punten verloren heeft. Het is voor zowel Ajax als PSV de enige manier om het seizoen te redden. Als die Drommel een fout maakt, is Ruud een beginnend coach die stomme fouten maakt. Ook tegenover je club en de spelers die hier geld mee verdienen kun je dit eigenlijk niet maken. Je moet het beste elftal neerzetten in zo’n finale.”

Derksen vindt de keuze van Van Nistelrooij onbegrijpelijk. “In een finale zijn de belangen zo groot. Financieel, naar je supporters toe, maar ook naar je spelers toe. Dan moet Drommel ook een professional zijn en accepteren dat hij op de bank zit. Ze vinden die andere keeper niet voor niets beter toch? Ik vind het een hele slechte beslissing.” De wedstrijd tussen Ajax en PSV wordt zondagavond om 18.00 uur gespeeld en is live te zien op het open kanaal van FOX en ESPN 1.