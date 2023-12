Derksen kijkt naar Steven Berghuis en zegt: ‘Ik zie het aan zijn hoofd’

Maandag, 4 december 2023 om 23:06 • Jan Hoeksema • Laatste update: 00:04

De tafelheren bij Vandaag Inside maandagavond hebben geen goed woord over voor Steven Berghuis. De middenvelder annex aanvaller van Ajax was afgelopen week meerdere keren het onderwerp van gesprek vanwege zijn charge op Olympique Marseille-speler Joaquín Correa en een interview dat hij over het voorval gaf. Johan Derksen en Özcan Akyol zijn niet mild voor Berghuis.

“Ik communiceer niet via Instagram en ik kijk er ook niet op", gaf Berghuis zondag voor de camera van ESPN aan. "Kijk, ik blesseer hem niet expres. Ik wens hem het allerbeste. Misschien heeft hij een beetje pech gehad. Maar dat is ook voetbal, het hoort erbij. Sorry.”

"Ik denk dat de perschef van Ajax even moet zeggen: 'Jongen, ga jij maar even niet naar die interviews, je zegt alleen maar domme dingen.'", steekt Akyol van wal.

"Hij heeft de slachtofferrol aangenomen", reageert Derksen. "Maar die voetballers moeten eens uitgelegd krijgen wat journalistiek inhoudt. Hij zegt bijvoorbeeld: 'Die mensen kennen mij niet.' Nee, daardoor kunnen ze objectief oordelen."

"Als je iemand namelijk heel goed leert kennen, dan verdwijnt ook de objectiviteit", vervolgt de Snor. "Het is heel goed dat de mensen die recensies over voetbal schrijven weinig contact met de spelers hebben, want anders krijg je voor de één een zwak en voor de ander wat minder."

De tackle waarvoor Berghuis een rode kaart ontving wordt bij de discussie betrokken. "Hoe kan je nou, ook als je die jongen achteraf ziet, volhouden dat je geen overtreding hebt gemaakt?", vraagt Akyol zich af. "Dan mankeert er iets aan je hoofd."

"Het is een recidivist", haakt Derksen in op zijn tafelgenoot. "Hij heeft zoiets geks twee keer per seizoen. Dan slaat hij op tilt en als hij op tilt slaat dan is hij ontoerekeningsvatbaar. Ik zie ook aan zijn hoofd dat hij het vreselijk vindt dat hij nu met wat mindere voetballers moet gaan spelen. Hij loopt vaak met zijn hoofd te schudden over het niveau", besluit de voormalig linksback.