Johan Cruijff ArenA houdt adem in: doeken verhullen noodgeval in Vak 420

Net voor het rustsignaal van het Conference League-duel tussen Ajax en Aston Villa leek er een medisch noodgeval te zijn in de Johan Cruijff ArenA. Onder meer Ajax Life meldde op X dat een gedeelte van Vak 420 werd ontruimd en dat er doeken omhoog werden gehouden ‘om een medisch noodgeval te verhullen’. Wat er precies aan de hand was, is vooralsnog onduidelijk.

Meerdere X-gebruikers meldden dat er iemand onwel was geworden. Een ander meldde dat er tien minuten lang een persoon gereanimeerd werd. "Het ziet er absoluut niet goed uit in Vak 420. Leg het spel stil", schreef weer een ander. Tijdens de rust werd er een persoon onder luid applaus het stadion uit gedragen.

Er lijkt een medisch noodgeval gaande in Vak 420. Er worden doeken omhoog gehouden en rijen vrijgemaakt. Het spel gaat vooralsnog door. We hopen maar dat dingen goed komen. #ajaavl — Ajax Life (@ajaxlife) March 7, 2024

@AFCAjax in vak 420 is iemand serieus onwel. Veel ambulance personeel en politie erbij. Misschien even wat langer rust?!! — Ray has an opinion too (@rossonerorg) March 7, 2024

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties