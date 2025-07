Johan Boskamp eert Feyenoord-icoon Rinus Israël: 'De beste centrale verdediger die Nederland ooit heeft gehad'

Dinsdagochtend kwam het trieste nieuws naar buiten dat Feyenoord-icoon Rinus Israël op 83-jarige leeftijd is overleden. Oud-teamgenoot Johan Boskamp is in gesprek met ESPN vol lof over zijn voormalig teamgenoot, die de bijnaam'IJzeren Rinus' kreeg.

De in Amsterdam geboren Israël speelde als verdediger voor onder meer DWS, Feyenoord en het Nederlands elftal. Israël was de eerste Nederlandse aanvoerder die de Europa Cup I omhoog mocht houden. Dat was in 1970, na de zege van Feyenoord op Celtic in Milaan.

Later dat jaar veroverde Feyenoord ook de wereldbeker voor clubteams. In 1974 volgde de UEFA Cup-winst. Met Feyenoord werd Israël drie keer landskampioen. Tussen 1966 en 1974 speelde Israël 219 officiële wedstrijden namens Feyenoord. Ook groeide de verdediger uit tot international. Israël speelde in totaal 47 interlands namens Oranje.

"Ik zat bij een wedstrijd van Feyenoord op het bankie, als 19-jarige", vertelt Boskamp wanneer hij wordt gevraagd naar zijn mooiste herinnering aan Israël. "Ernst Happel wilde me laten invallen, dus ik maakte me klaar."

"Rinus zag dat en sprintte naar de bank. 'Trainer, wie ga je er nu in hemelsnaam inzetten?!'. Iedereen lachen natuurlijk. Die sarcastische humor van hem, ik kon er enorm van genieten."

"Rinus was de eerste Nederlandse aanvoerder die de cup met de grote oren omhoogtilde", weet Boskamp. "En hij scoorde ook nog in die finale hè. Mede daarom was hij als geboren Amsterdammer heel populair in Rotterdam. Rinus was een wereldgozer. Zo'n aardige man… Hij is altijd dicht bij de mensen gebleven."

"Had gewoon een sigarenwinkeltje in Zuid, hè. Daar konden de mensen lekker met hem over voetbal ouwehoeren. Dat deden wij ook in De Brasserie, in De Kuip, tot een paar jaar geleden nog. Happie eten, samen met Wimpie Jansen. Maar ja, die is er ook niet meer… Ze vallen allemaal weg."

"Hij was de beste centrale verdediger die Nederland ooit gehad heeft. Echt. Grote klasse. Iedereen praat altijd over zijn hardheid, maar Rinus had een inspeelpass… Hij kon tussen de linies door de bal zó hard richting geven naar de spits, dat niemand eraan kwam. Een trap in z'n benen zeg… En indribbelen kon Rinus als geen ander."

Boskamp koestert ook de herinneringen die hij buiten het veld maakte met Israël. "Ik weet nog dat we tussen de trainingen van Feyenoord door naar z'n sigarenwinkeltje gingen. Nee, niet voor onszelf haha. En daarna pakten we een bioscoopie. Voor de films van Bruce Lee, die waren toen net uit. Of we gingen kaarten op Varkenoord. Dat was altijd heel gezellig."

Boskamp gaat zijn vriend missen. "Dit is gewoon klote… Rinus was gek op zijn kleinkinderen en kwam nog graag in De Kuip. Hij leek niet kapot te krijgen. Op zulke momenten ben je dankbaar dat je er zelf nog bent."