Johan Bakayoko zeer dicht bij transfer naar Brentford; megabedrag voor PSV

Donderdag, 31 augustus 2023 om 17:52 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:06

Johan Bakayoko staat op het punt om PSV te verlaten voor Brentford. Transfermarktexpert Fabrizio Romano weet te melden dat Brentford donderdag een bod heeft ingediend van 40 miljoen euro inclusief bonussen. De Eindhovenaren bedingen daarnaast ook nog een doorverkooppercentage. De laatste details moeten nu beklonken worden, waarna de transfer wereldkundig zal worden gemaakt.

Voetbal International bevestigt de berichtgeving van Romano. Helemaal rond is de deal echter nog niet, daar de entourage van de aanvaller meldt dat er nog nog geen overeenstemming is bereikt. Desondanks is een transfer zeer dichtbij. Dat Brentford als winnaar uit de bus komt, maar verrassend heten. Burnley was de club die het meest concreet was voor de Belgische rechtsbuiten, maar vist dus achter het net.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Burnley bood echter te weinig om PSV te overtuigen mee te werken aan een transfer. De club had ruim twintig miljoen euro over voor Bakayoko, maar dat bleek veel te weinig. PSV kan nu ongeveer het dubbele tegemoetzien voor de aanvaller die nu nog tot medio 2026 vastligt in het Philips Stadion. Bakayoko werd ook nadrukkelijk in verband gebracht met Liverpool en Napoli, maar Brentford komt als winnaar uit de strijd.

Toch lijkt het er sterk op dat PSV en Napoli voor het einde van 1 september zaken gaan doen. Hirving Lozano staat namelijk in de startblokken om Bakayoko op te volgen. De Mexicaan speelde eerder al in Eindhovense dienst, gold als één van de sterren van de club en maakte liefst 40 goals. PSV heeft naar verluidt inclusief bonussen 15 miljoen euro over voor Lozano, die tot medio 2024 vastligt in het Stadio Diego Armando Maradona.