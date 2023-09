Johan Bakayoko van grote waarde voor België bij zeer moeizame zege

Zaterdag, 9 september 2023 om 16:55 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 17:57

België heeft zaterdag geen fout gemaakt in de EK-kwalificatie. In en tegen Azerbeidzjan won de ploeg van bondscoach Domenico Tedesco met 0-1. Het enige doelpunt kwam op naam van Yannick Ferreira Carrasco, al was daarbij een grote rol weggelegd voor PSV’er Johan Bakayoko. Door de zege staat België met tien punten uit vier duels eerste in Groep F. Oostenrijk heeft evenveel punten, maar een minder doelsaldo. Azerbeidzjan staat ondertussen laatste, met slechts één punt.

Bakayoko stond voor de tweede keer in zijn carrière in de basis bij België. Tijdens zijn vorige basisplek, tegen Estland (0-3 winst), was hij meteen belangrijk met een doelpunt. Verder mocht ook Romelu Lukaku het vanaf de eerste minuut laten zien, terwijl voormalig Eredivisionisten Jan Vertonghen en Wout Faes het hart van de verdediging vormden. Koen Casteels stond onder de lat bij de Rode Duivels.

Yannick Carrasco opent de score voor België ?? Of het een bewustje is..? ??#ZiggoSport #EURO2024 #AZEBEL pic.twitter.com/AMib8eZtij — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 9, 2023

Beide ploegen waren al vroeg in de wedstrijd dicht bij de openingsgoal. Leandro Trossard raakte de buitenkant van het veld na zes minuten, waarna Casteels aan de andere kant van het veld redding moest brengen bij een poging van spits Renat Dadashov. Uit de rebound leek Emin Makhmudov vervolgens alsnog voor de 1-0 te gaan tekenen, maar Arthur Theate wist dat op knappe wijze te voorkomen.

Na ruim een half uur spelen werden de gastheren opnieuw gevaarlijk. Een voorzet van Ramil Sheydayev belandde bij Dadashov, maar zijn kopbal werd opnieuw gekeerd door Casteels. Zo was Azerbeidzjan minstens zo dreigend als België, maar waren het de bezoekers die in de 38ste minuut de score openden. Bakayoko besloot van ruim twintig meter uit te halen, waarna de bal via Carrasco – die dat zelf nauwelijks door leek te hebben – in het doel belandde: 0-1.

Ook in de tweede helft had België het lastig. Na een corner ging een inzet van Toral Bayramov bijvoorbeeld naast, en Coshqun Diniyev was gevaarlijk met een door Casteels gekeerd afstandsschot. Toch was ook België een aantal keer dreigend, op jacht naar de definitieve beslissing. Pogingen van Trossard, invaller Jérémy Doku en Timothy Castagne werden echter gekeerd door doelman Shahrudin Mahammadaliyev, waarna een rebound van Michy Batshuayi ook nog over en naast ging. Desondanks trok België de zege over de streep.