Johan Bakayoko opgenomen in definitieve EK-selectie van België

Bondscoach Domenico Tedesco heeft de definitieve EK-selectie van België bekendgemaakt. Johan Bakayoko is opgeroepen door de Italiaan en gaat zich daardoor opmaken voor zijn eerste eindtoernooi met de Belgen. Ook ex-Vitessenaar Loïs Openda is van de partij. Thibaut Courtois wordt definitief thuisgelaten. Axel Witsel keert terug.

Maandag werd al bekend dat Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen, Romelu Lukaku, Yannick Carrasco en Youri Tielemans zijn opgeroepen voor het EK. De Belgen kozen er net als Duitsland voor om een aantal namen op creatieve wijze te onthullen. Van de vijf bovengenoemde spelers waren door heel België al kunstwerken te vinden.

Ook Bakayoko zit dus in het vliegtuig naar Duitsland. De linkspoot heeft een uitstekend seizoen achter de rug en legde met PSV beslag op de landstitel. Bakayoko was verantwoordelijk voor 14 goals en evenveel assists in 48 wedstrijden. De kans is zeer groot dat de buitenspeler deze zomer de stap naar een topcompetitie gaat maken.

Het EK begint op 17 juni voor België met een wedstrijd tegen Slowakije. Roemenië en Oekraïne zijn op respectievelijk 22 juni en 26 juni de tegenstander.

Dat Tedesco Real Madrid-keeper Courtois thuis zou laten, was al even bekend. De twee hebben allesbehalve een goede relatie met elkaar, wat teruggaat naar vorig jaar juni. In een duel met Oostenrijk kreeg niet Courtois, maar Lukaku de aanvoerdersband van Tedesco.

Courtois verliet vervolgens de selectie, waarna de bondscoach beweerde dat dit met de aanvoerderssituatie te maken had. Courtois reageerde boos en teleurgesteld en beweerde dat hij te kampen had met een knieblessure.

De problemen tussen de bondscoach en de doelman leken daarna alleen maar groter te worden. De linkspoot gaf op X een like op een tweet van Axel Witsel, die eveneens buiten de Belgische selectie werd gelaten. Vervolgens deed hij daar nog een schepje bovenop.

“Ik heb alles, maar dan ook alles, geprobeerd”, zei Tedesco toen over de situatie van zijn doelman. “De laatste informatie die ik heb is dat hij zich niet comfortabel voelde om het EK te spelen.” Courtois reageerde vervolgens met drie ‘leugenaar-emoji’s’ onder die video. De desbetreffende wedstrijd tegen Oostenrijk van vorig jaar zomer was vooralsnog de laatste interland van Courtois.

De volledige EK-selectie van België

Koen Casteels, Thomas Kaminski, Matz Sels.

Verdedigers: Timothy Castagne, Maxim De Cuyper, Zeno Debast, Wout Faes, Thomas Meunier, Arthur Theate, Jan Vertonghen.

Middenvelders: Kevin De Bruyne, Charles De Ketelaere, Orel Mangala, Amadou Onana, Youri Tielemans, Arthur Vermeeren, Aster Vranckx, Axel Witsel.

Aanvallers: Johan Bakayoko, Yannick Carrasco, Jeremy Doku, Romelu Lukaku, Dodi Lukébakio, Loïs Openda, Leandro Trossard.

