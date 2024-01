Johan Bakayoko heeft boodschap voor boze PSV-fan op X

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Johan Bakayoko, die reageert op een boze PSV-supporter.

PSV ging woensdag met 1-0 onderuit tegen Feyenoord in de achtste finale van het TOTO KNVB Bekertoernooi dankzij een doelpunt van Quinten Timber. Bakayoko verscheen ook aan de aftrap in die wedstrijd. Zonder gescoord te hebben of een assist te hebben gegeven werd de Belg met nog acht minuten op de klok gewisseld.

Hij wist klaarblijkelijk geen onuitwisbare indruk achter te laten, daar een PSV-supporter op X voorstelt om aankomend weekend tegen Almere City aan te treden zonder Bakayoko in de basiself. De vleugelspits reageert op de post van de PSV-fan.

We zijn 1 team allemaal ik verwacht support van alle supporters van psv we zijn samen met 1 fantastische seizoen bezig voor jullie is niet door een 2 wedstrijden dat we niet winnen dat we op elkaar moeten zeiken iedereen geeft alles voor het shirtjes supporters… — Johan Bakayoko - El Kito ?? (@johanbakayoko_) January 26, 2024

"We zijn allemaal één team", schrijft Bakayoko. "Ik verwacht support van alle supporters van PSV. We zijn samen met een fantastisch seizoen bezig voor jullie. Het is niet zo dat we na twee wedstrijden zonder winst op elkaar moeten zeiken. Iedereen geeft alles voor het shirt, supporters inbegrepen."

