Joey Veerman noemt club die hem graag over wilde nemen van PSV

Donderdag, 27 april 2023 om 11:57 • Guy Habets

Joey Veerman had in de winterstop kunnen vertrekken naar Besiktas. Dat verklapt de middenvelder van PSV in gesprek met Voetbal International. Veerman zat in de eerste seizoenshelft vaker op de bank dan hem lief was en dus werd hem een escape geboden. De Volendammer vond het echter geen goed idee om in Turkije te gaan voetballen.

Besiktas probeerde Veerman in de winterse transferperiode te verleiden tot een overstap naar de Süper Lig. De club uit Istanbul dacht kans te maken vanwege de reserverol van de spelmaker bij PSV, maar kreeg toch nul op het rekest. "Uiteindelijk hebben ze zich wel gemeld, maar het is niet de stap die ik na PSV zou willen maken", legt Veerman uit in gesprek met VI. "Ik stond daarna gelukkig ook snel weer in de basis."

Daar heeft de Volendammer hard voor gewerkt. "Niemand vindt het leuk om op de bank te zitten. De trainer heeft me uitleg gegeven waarom hij deze beslissing nam en daar heb ik het dan mee te doen. Het duurde een paar wedstrijden. Daar was ik wel even chagrijnig van. Maar ik heb vol gas doorgetraind, want ik vind voetballen veel te leuk. Al zou ik het willen, het lukt me niet meer om dan mijn kop te laten hangen, haha. Dat is gelukkig wel veranderd bij me. Na het WK ben ik met krachttraining begonnen en dat heb ik toen ik op de bank zat ook doorgetrokken. Misschien is dat de verandering geweest die nodig was."

Veerman kwam tot dusver tot 29 wedstrijden in de Eredivisie, waarvan hij er 25 als basisspeler begon. De middenvelder scoorde vier keer en leverde negen assists af. Het gerenommeerde Transfermarkt schat de waarde van de spelmaker, die in januari 2022 voor acht miljoen euro over werd genomen van sc Heerenveen, op een slordige veertien miljoen euro. Veerman ligt nog tot medio 2026 vast in het Philips Stadion.